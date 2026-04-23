Bývalý soudce Kafka dle policie podvedl desítky lidí o více než 23 milionů

Bývalý soudce Krajského soudu v Brně Roman Kafka podle policie podvedl přes šedesát lidí o více než 23 milionů korun. Radiožurnálu to sdělilo Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které případ dozoruje. Vyšetřování stále pokračuje, čísla se tak ještě mohou zvýšit. Kafka se již dříve přiznal, že si pod smyšlenými legendami půjčoval od lidí peníze, které nevracel. Tvrdí ale, že jednal v krajní nouzi. Nyní je vyšetřovaný na svobodě, z vazby ho soud pustil loni v listopadu.
„Škoda z původních zhruba dvanácti milionů korun stoupla na více než 23 milionů a poškozených je v tuto chvíli více než šedesát,“ sdělil Libor Malý z Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Dodal, že přípravné trestní řízení dosud nebylo ukončeno, předpokládá se, že skončí ve druhém, případně třetím čtvrtletí letošního roku.
Případ začal loni v březnu, Kafka tehdy rezignoval na funkci soudce Krajského soudu v Brně a zmizel. Policie po něm nejprve pátrala jako po pohřešovaném, brzy se ale ukázalo, že dluží mnoha lidem miliony korun. Policie ho nakonec zadržela v Chorvatsku a v dubnu 2025 ho soud poslal do vazby, aby nemohl znovu uprchnout nebo ovlivňovat svědky.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ho obvinili z podvodu, protože si od přátel, známých i kolegů od soudu půjčoval pod vymyšlenými historkami peníze nebo jim sliboval výhodné zhodnocení.
V rozhovoru, který Kafka před časem poskytl Radiožurnálu, se přiznal. „Nepopírám, že se ty skutky staly. Myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly těm poškozeným předestírány nepravdivé skutečnosti. To je jasné. A těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná,“ podotkl.
Svou obhajobu založil na tom, že si nepůjčoval pro sebe, ale že jednal v krajní nouzi, neboť se bál o život. A že si půjčoval proto, aby mohl platit vyděračům, kteří vyhrožovali, že ublíží jemu i jeho rodině.
Policie v případu nikoho dalšího nestíhá
Ačkoli Kafka stále tvrdí, že byl obětí vydírání, policie nikoho dalšího v jeho případu nestíhá, uvedl Radiožurnál. „Mohu uvést, že právní kvalifikace skutku se nezměnila, stejně jako počet obviněných osob,“ řekl krajský státní zástupce Malý.
Kafka nyní nesmí opustit Česko, musí nosit elektronický monitorovací náramek a musí se hlásit úředníkovi probační a mediační služby. Počet poškozených ani výši prozatímní škody nechtěl podle Radiožurnálu komentovat. Jen prohlásil, že už se snaží s poškozenými finančně vyrovnat. „Já jsem už některé kroky podnikl, některé finanční prostředky jsem už dobrovolně poslal ve prospěch poškozených na účty, které má policie k dispozici,“ tvrdí.
Kafka byl soudcem od roku 2018, předtím působil dvanáct let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.