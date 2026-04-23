Bývalý soudce Kafka dle policie podvedl desítky lidí o více než 23 milionů


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý soudce Krajského soudu v Brně Roman Kafka podle policie podvedl přes šedesát lidí o více než 23 milionů korun. Radiožurnálu to sdělilo Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které případ dozoruje. Vyšetřování stále pokračuje, čísla se tak ještě mohou zvýšit. Kafka se již dříve přiznal, že si pod smyšlenými legendami půjčoval od lidí peníze, které nevracel. Tvrdí ale, že jednal v krajní nouzi. Nyní je vyšetřovaný na svobodě, z vazby ho soud pustil loni v listopadu.

„Škoda z původních zhruba dvanácti milionů korun stoupla na více než 23 milionů a poškozených je v tuto chvíli více než šedesát,“ sdělil Libor Malý z Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Dodal, že přípravné trestní řízení dosud nebylo ukončeno, předpokládá se, že skončí ve druhém, případně třetím čtvrtletí letošního roku.

Případ začal loni v březnu, Kafka tehdy rezignoval na funkci soudce Krajského soudu v Brně a zmizel. Policie po něm nejprve pátrala jako po pohřešovaném, brzy se ale ukázalo, že dluží mnoha lidem miliony korun. Policie ho nakonec zadržela v Chorvatsku a v dubnu 2025 ho soud poslal do vazby, aby nemohl znovu uprchnout nebo ovlivňovat svědky.

Soudce Kafka lákal peníze i z reportéra ČT
Soudce Roman Kafka na snímku z roku 2018

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ho obvinili z podvodu, protože si od přátel, známých i kolegů od soudu půjčoval pod vymyšlenými historkami peníze nebo jim sliboval výhodné zhodnocení.

V rozhovoru, který Kafka před časem poskytl Radiožurnálu, se přiznal. „Nepopírám, že se ty skutky staly. Myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly těm poškozeným předestírány nepravdivé skutečnosti. To je jasné. A těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná,“ podotkl.

Svou obhajobu založil na tom, že si nepůjčoval pro sebe, ale že jednal v krajní nouzi, neboť se bál o život. A že si půjčoval proto, aby mohl platit vyděračům, kteří vyhrožovali, že ublíží jemu i jeho rodině.

Soudce Kafka se přiznal k podvodu, píše iRozhlas
Kafka na snímku z dubna u soudu, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby

Policie v případu nikoho dalšího nestíhá

Ačkoli Kafka stále tvrdí, že byl obětí vydírání, policie nikoho dalšího v jeho případu nestíhá, uvedl Radiožurnál. „Mohu uvést, že právní kvalifikace skutku se nezměnila, stejně jako počet obviněných osob,“ řekl krajský státní zástupce Malý.

Kafka nyní nesmí opustit Česko, musí nosit elektronický monitorovací náramek a musí se hlásit úředníkovi probační a mediační služby. Počet poškozených ani výši prozatímní škody nechtěl podle Radiožurnálu komentovat. Jen prohlásil, že už se snaží s poškozenými finančně vyrovnat. „Já jsem už některé kroky podnikl, některé finanční prostředky jsem už dobrovolně poslal ve prospěch poškozených na účty, které má policie k dispozici,“ tvrdí.

Kafka byl soudcem od roku 2018, předtím působil dvanáct let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.

Soudce Kafku propustili z vazby
Roman Kafka u Okresního soudu v Ostravě na snímku z 10. dubna 2025

Sněmovna zřejmě schválí smlouvu mezi Českem a Slovenskem o spolupráci záchranářů

09:01AktualizovánoPrávě teď
Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

08:20Aktualizovánopřed 9 mminutami
USA tvrdí, že od začátku blokády íránských přístavů přiměly 31 lodí změnit kurz

před 13 mminutami
Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

před 2 hhodinami
Ke konci týdne má být až dvacet stupňů a minimální srážky

07:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

01:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon

05:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSněmovna zřejmě schválí smlouvu mezi Českem a Slovenskem o spolupráci záchranářů

Poslanci ve čtvrtek zřejmě schválí česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech obou zemí. Senát souhlasil s její ratifikací už loni v prosinci. Na programu sněmovního jednání jsou také mezinárodní dohody v úvodním kole a pravidelné interpelace na členy vlády. Ty písemné zabraly něco málo přes hodinu, jednání dolní komory po pauze od 11:00 pokračuje.
09:01AktualizovánoPrávě teď

VideoBlízkovýchodní krize může trvat roky, říká Žáček. Koten varuje před „Vietnamem“

Hosté Událostí, komentářů probrali dění okolo příměří mezi USA a Íránem, včetně jeho dopadů na ekonomiku a energetiku. Pozvání přijali místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Podle Žáčka je třeba se na národní i evropské úrovni připravit na případné prohlubování krize na Blízkém východě. „Evropa bude nucena přehodnotit politiku energetické bezpečnosti. Krize může trvat roky,“ řekl. „Pokud si Donald Trump myslel, že situaci v Íránu vyřeší do dvou týdnů jako ve Venezuele, tak se to zjevně nesetkalo s pochopením ze strany Íránu. Obávám se, že ten konflikt může zamrznout a budeme tu pak mít něco podobného jako válku ve Vietnamu,“ míní Koten. Diskusi moderovala Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

eDoklady mají téměř milion uživatelů. V budoucnu aplikaci nahradí digitální peněženka

Aplikace eDoklady funguje již více než dva roky. K pátku 17. dubna evidovala Digitální a informační agentura (DIA) téměř 975 tisíc uživatelů. Ti mohou mít díky aplikaci v telefonu digitální variantu občanského průkazu, kterým se mohou prokazovat na úřadech či ve školách, ale například také u voleb. V budoucnu eDoklady nahradí evropská digitální peněženka. Změny týkající se občanských průkazů a cestovních dokladů by měla přinést i novela, kterou před nedávnem schválila vláda.
před 5 hhodinami

VideoRoste počet kybernetických podvodů, jejich úspěšnost i způsobené škody

Přibývá pokusů o kybernetické podvody i škody, které pachatelé působí. Jen v prvním čtvrtletí se pokusili vylákat z klientů bank přes čtyři miliardy korun. Většinu peněz se podařilo peněžním ústavům zachránit. I tak je celková škoda skoro 800 tisíc korun – oproti minulým rokům výrazně stoupla. Podvodníci navíc mění strategii a využívají nové technologie, včetně umělé inteligence. Kvůli tomu jsou podvody hůř rozpoznatelné, levnější na výrobu a je jich výrazně víc. Útoky cílí na konkrétní osoby a spoléhají na lidskou chybu. Častěji se soustředí na mladší generaci. Jednou z nejčastějších metod je podvodné volání. Pachatelé se vydávají za policistu nebo pracovníka banky a snaží se přimět oběť, aby někam převedla peníze nebo poskytla vzdálený přístup k účtu – jinak o úspory přijde.
před 14 hhodinami

Svoboda veřejnoprávních médií bude zachována, uvedl Šťastný

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) vnesl do návrhu zákona o médiích veřejné služby několik pojistek, které garantují zachování nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), prohlásil předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Podle něj mají obě instituce možnost navrhnout změny v zákoně, jimiž se bude vláda zabývat. Šťastný v Interview ČT24 také uvedl, že financování veřejnoprávních médií bude garantováno. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 14 hhodinami

VideoPožárů skládek odpadů přibývá, příčinou může být i špatné třídění

V Česku přibývá požárů skládek odpadů. Hasiči jich v posledních letech evidují kolem pěti set ročně. Letos už to bylo zhruba osm desítek případů, riziková sezona přitom teprve přichází. Kvůli riziku požárů se hasiči a inspektoři zaměřují na kontroly skládek, dosud udělili pokuty za skoro dva miliony korun. Stále častěji hraje roli i špatné třídění odpadu. Jeden z posledních zásahů hlásí hasiči na skládce u Dobřan na Plzeňsku, požár tam likvidovali ve středu ráno už podruhé za poslední týden. Příčina požáru tam není jasná.
před 14 hhodinami

Sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh zrušit nominační zákon

Poslanci ve středu odpoledne v úvodním kole podpořili návrh zrušit nominační zákon. Ten podle předkladatelů z řad koalice neplní účel. Předloha odolala návrhům na zamítnutí i na vrácení k dopracování, které vznesla opozice. Na programu byla také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Opozice znovu neprosadila debatu o budoucnosti veřejnoprávních médií. Pirátský předseda Zdeněk Hřib neuspěl ani s návrhem, aby poslanci projednali rozdělování zemědělských dotací.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
