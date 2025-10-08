Brněnský soudce Roman Kafka, který je od dubna ve vazbě v souvislosti s možnými podvody, v rozhovoru s Radiožurnálem přiznal vinu. Tvrdí, že byl vydírán. Peníze si půjčoval a vyděračům platil, aby ochránil rodinu. Kafka to řekl Radiožurnálu ve vazební věznici 29. září, píše iROZHLAS.cz. Policie prověřuje jeho obhajobu. Ve vězení může strávit deset let. Kafku, který byl dozorovým státním zástupcem v metanolové kauze, policie zadržela v polovině března v Chorvatsku na základě evropského zatýkacího rozkazu.
Soudce Kafka se přiznal k podvodu, píše iRozhlas
Podvod, ze kterého je Kafka obviněn, spočívá v tom, že si půjčoval peníze pod smyšlenými legendami. Jednou tvrdil, že jde o investici a peníze výhodně zhodnotí. Jindy, že zdědil sbírku starých aut a motorek a ty po renovaci výhodně prodá. Půjčoval si od známých i kolegů na soudu. Celkem jim dluží přes 12 milionů korun.
V rozhovoru, který poskytl Radiožurnálu, se přiznal. „Nepopírám, že se ty skutky staly. Myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly těm poškozeným předestírány nepravdivé skutečnosti. To je jasné. A těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná,“ uvedl.
Svou obhajobu založil na tom, že si nepůjčoval pro sebe, ale že jednal v krajní nouzi, neboť se bál o život. A že si půjčoval proto, aby mohl platit vyděračům, kteří vyhrožovali, že ublíží jemu i jeho rodině. Vyděračům prý platil statisíce, pak miliony, nejprve z vlastní kapsy, pak z rodinné kasy a pak si začal půjčovat.
Pod falešnými legendami o zhodnocení vkladů oslovoval známé, kamarády i kolegy na soudu. Informace o údajných vyděračích Kafka odmítá zveřejnit, nechce sdělit ani jejich jména, píše web. „Můžu říci, že vystupovali jenom pod křestními jmény,“ cituje web Kafku. Vydírání podle něj trvalo pět šest let.
Se státním zastupitelstvím se nyní chce dohodnout, že vinu přizná a za to dostane mírnější trest. „Já se rozhodně odpovědnosti nezříkám, koneckonců už jsem navrhl dozorovému státnímu zastupitelství jednání o dohodě o vině a trestu,“ říká Kafka.
Krajský státní zástupce v Ostravě Libor Malý webu potvrdil, že obviněný naznačoval svůj zájem o možné jednání směřující k dohodě o vině a trestu. „Ale dokazování ještě není ukončeno, policie bude ještě vyslýchat další svědky a poškozené a do okamžiku provedení těchto úkonů je nadbytečné o tomto hovořit,“ dodal.
Kafka je soudcem od roku 2018, předtím působil 12 let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.