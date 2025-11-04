Soudce Kafku propustili z vazby


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu nehrozí. Soud nepožadoval kauci, stačilo, že se za Kafku zaručila manželka.

Soud podle mluvčího Igora Krajdla stanovil několik podmínek, které musí po propuštění Kafka splnit. Jednak musí být pod dohledem probačního a mediačního úředníka, musí odevzdat cestovní pas a bude nosit elektronický náramek pro monitoring pohybu. Navíc se za něj musela zaručit manželka.

Soudce Kafka se přiznal k podvodu, píše iRozhlas
Kafka na snímku z dubna u soudu, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby

Aktuálně z rubriky Domácí

Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci

Karlovarský kraj povede prozatím po úterní rezignaci dosavadní hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) její první náměstek Martin Hurajčík (ANO). Spolupracovat bude s náměstkem Petrem Kubisem (ANO). Mandát krajské zastupitelky si Mračková Vildumetzová ponechá. O novém hejtmanovi rozhodne zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu. Chybějící radní i nový hejtman budou zvoleni na zasedání 8. prosince. Mimořádné zastupitelstvo se zatím neplánuje.
před 34 mminutami

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili po pondělním zásahu v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) třináct lidí, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se VZP nachází v pozici poškozené. Skupinu vyšetřovatelé viní z porušení pravidel hospodářské soutěže, praní peněz či úplatkářství. Policisté při zásahu, který se týkal IT zakázek zadávaných VZP, zadrželi devatenáct lidí.
16:11Aktualizovánopřed 59 mminutami

Zemřel kardinál Dominik Duka

Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2016 Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta.
03:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pellegrini bude v Praze jednat s Pavlem a Babišem

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý v Praze setká se svým protějškem Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy. Do Česka dorazí Pellegrini u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice v Obecním domě, s Pavlem si při té příležitosti připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.
před 1 hhodinou

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. O rozhodnutí Evropské komise informovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.
13:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Chceme rychle schválit novou podobu stavebního zákona, řekl Havlíček

Budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje změnit stavební zákon a zavést prvky centralizované stavební správy. Legislativu bude chtít schválit ve zrychleném řízení, uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Již dříve sdělil, že se navrátí k podobě návrhu z roku 2021, jenž zřizoval například Nejvyšší stavební úřad.
13:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Nově zvolená poslankyně za SPD Irena Němcová čelí podezření z plagiátorství. Zhruba polovinu diplomové práce měla zkopírovat z dříve napsaných odborných textů, zjistil web iRozhlas. Dokládá to analýzou experta na odhalování plagiátů Petra Macha z Vysoké školy ekonomické v Praze. „Takovýto rozsah zkopírování cizích děl je výjimečný, ojedinělý,” uvedl pro server. Poslankyni zpětně zkritizovala i vysoká škola, ve které v roce 2008 Němcová svou práci obhájila.
před 2 hhodinami
