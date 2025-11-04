Soudce Kafku propustili z vazby

Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu nehrozí. Soud nepožadoval kauci, stačilo, že se za Kafku zaručila manželka.
Soud podle mluvčího Igora Krajdla stanovil několik podmínek, které musí po propuštění Kafka splnit. Jednak musí být pod dohledem probačního a mediačního úředníka, musí odevzdat cestovní pas a bude nosit elektronický náramek pro monitoring pohybu. Navíc se za něj musela zaručit manželka.
