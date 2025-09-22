Australská telekomunikační společnost Optus čelí „významným následkům“ ze strany australské vlády poté, co výpadek jejích služeb minulý týden vedl v zemi k několika úmrtím. Stovky lidí se na více než polovině území státu nebyly asi 13 hodin schopné dovolat záchranným službám, píše server BBC.
Výpadek tísňové linky v Austrálii vedl k několika úmrtím
Minulý čtvrtek se nepodařilo kvůli výpadku spojit přes šest set hovorů s tísňovými službami, a to především ve státech Jižní Austrálie, Západní Austrálie a na území Severního teritoria. Podle představitelů Optusu v důsledku toho zemřeli nejméně tři lidé, z toho jeden byl kojenec. Policie však uvedla, že neschopnost se dovolat v tomto případě „pravděpodobně“ nebyla příčinou smrti dítěte.
Společnost je terčem kritiky za svůj přístup k incidentu – firma údajně čekala 40 hodin, než o potížích informovala veřejnost, a neoznámila nic regulátorům, dokud nebyl problém vyřešen. Přitom se jedná už o druhý takový výpadek za poslední dva roky. Australský úřad pro komunikaci a média proto zahájil vyšetřování, píše BBC.
Generální ředitel firmy Stephen Rue se v pátek na tiskové konferenci omluvil rodinám a veřejnosti za „zcela nepřijatelné“ selhání. Vinu za výpadek připsal technické závadě zjištěné během modernizace sítě, ke které však došlo až 13 hodin po začátku problémů. Řada zákazníků se pokoušela Optus upozornit, že její síť nefunguje, ale stížnosti nebyly přeposílány ani vyřizovány „tak, jak by se dalo očekávat“, uvedl Rue.
Regulační orgán již dříve zjistil, že společnost Optus během výpadku v roce 2023 nezvládla poskytnout přístup k tísňovým službám 2145 osobám. Společnosti byla tehdy uložena pokuta ve výši více než 12 milionů australských dolarů (165,4 milionu korun).
Ministryně komunikací Anika Wellsová v pondělí uvedla, že telekomunikační poskytovatelé nemají „žádnou omluvu“ za nemožnost se dovolat záchranným službám. Podle ní australský premiér Anthony Albanese řekl, že by měl Rue zvážit odchod z vedení Optusu.