Hosté Duelu ČT24 probrali demonstraci na pražské Letné, návrh zákona na registr zahraničního financování a vládní plány s financováním veřejnoprávních médií. Pozvání přijali místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) a člen tohoto výboru Jiří Pospíšil (TOP 09). Podle Vondráčka jsou lidé frustrování, proto na Letné demonstrují. „Naše vláda chce například zavedením veřejného referenda dát demonstrujícím řešení ke snížení občanské frustrace,“ míní. „Sobotní závěry a doporučení týkající se opozičních stran jsem si na demonstraci vyslechl a beru si z toho poučení,“ řekl Pospíšil. Diskuzí provázela Jana Peroutková.
Dalším tématem pořadu byla také situace v Hormuzském průlivu a dopady na ceny pohonných hmot. „(Amerického prezidenta) Donalda Trumpa za jeho útok na Írán nechválím, a pokud o Evropě říká, že jsme zbabělci, tak je potřeba říct, že Evropě nedal vědět, že konflikt na Blízkém východě začne. Je v pořádku, že se na tomto konfliktu nechceme podílet,“ sdělil Vondráček. „Trump zapříčinil, že je Írán zaseklý. Mám obavy, že konflikt bude eskalovat a ceny ropy vyletí ještě výš,“ uvedl Pospíšil.