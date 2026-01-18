Lidé ve Starosedlském Hrádku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Lidé ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku v sobotním referendu odmítli umístění větrných elektráren na území obce. Proti výstavbě se vyslovilo 71 z 83 hlasujících, jedenáct s ní souhlasilo a jeden hlas nebyl platný. Referenda se zúčastnilo 68,6 procenta z celkového počtu 121 voličů. Je tak platné a jeho výsledky závazné, vyplývá z informací na webu obce. Podle starosty Rudolfa Šimka (nez.) to znamená, že záměr se v obci neuskuteční.
„Referendum dopadlo poměrně jednoznačně. Lidé tady v katastru tři poměrně vysoké elektrárny nechtějí a nepřesvědčilo je ani množství peněz, které investor nabízel,“ řekl v neděli Šimek. Až tři větrníky vysoké 250 metrů chtěla ve Starosedlském Hrádku vybudovat společnost PRE, obec by za ně získala za pětadvacet let přes 75 milionů korun. Místní by zároveň mohli mít levnější elektřinu.
Někteří lidé podle Šimka brali záměr jako příležitost pro obec, podle většiny hlasujících by ale šlo o velký zásah do krajiny. Kritici poukazovali i na skutečnost, že nedaleko jsou rybníky s výskytem vzácných druhů ptáků. „Byl jsem pro to, aby si lidé rozhodli sami, když jde o takovou v podstatě historickou událost,“ uvedl starosta.
On sám v projektu viděl příležitost pro investice, protože obec se 130 obyvateli je na několik let zadlužená kvůli výstavbě kanalizace. Na druhou stranu se domníval, že výstavba větrníků by nakonec stejně nebyla možná kvůli výskytu chráněných druhů ptáků. Na Příbramsku nejde o jediný zvažovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové, Pečicích nebo ve Stěžově.
Podle Komory obnovitelných zdrojů energie a České společnosti pro větrnou energii je počet referend o větrných elektrárnách v posledních měsících v Česku rekordní. Loni se konala ve 24 obcích, z toho v osmnácti lidé rozhodovali při podzimních sněmovních volbách.
Čtyři z loňských referend se uskutečnily ve Středočeském kraji, a to v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a Řisutech a Uhách na Kladensku. Zatímco lidé v Řisutech a Mšeckých Žehrovicích větrné elektrárny odmítli, v Krakově a Uhách s výstavbou souhlasili.
„V dlouhodobém horizontu platí, že téměř polovina referend dopadá ve prospěch větrných elektráren. Častěji získávají větrníky v referendech podporu v obcích, kde už lidé mají větrníky za humny, mají s nimi zkušenosti,“ uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.
Ve středních Čechách je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.