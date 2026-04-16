Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Ars Technica, Sciety

Lidé, kteří více používají umělé inteligence, se méně soustředí na využívání vlastního mozku – zato téměř bezmezně věří lžím mozků křemíkových. Tato zranitelnost je podle nové studie snadno zneužitelná.

Jedním z pojmů, které letos rezonují mezi vědci, kteří se věnují umělým inteligencím, je „kognitivní kapitulace“. Jde o termín, se kterým přišli nejprve experti na marketing, ale teď o něm diskutují psychologové, neurovědci a další profese, jež se nějakým způsobem věnují dopadu AI na lidskou společnost.

Výsledky experimentu, který stojí za vznikem tohoto pojmu, jsou – podle řady odborných komentátorů – značně znepokojivé. Naznačují totiž, že lidský mozek si nemusí umět s nástupem AI poradit. Místo aby se snažil adaptovat větší kritičností a hlubším přemýšlením, u značného množství lidí dělá pravý opak: hází flintu do žita, zamává bílou vlajkou, vyhlásí kapitulaci, složí zbraně – zkrátka tuto soutěž vzdá.

Experiment s lidmi a roboty

Základ myšlenky kognitivní kapitulace přinesli dva američtí experti na marketing Steven Shaw a Gideon Nave z Wharton Business School. Do vědomí širšího okruhu lidí ho ale vnesl až technologický novinář Kyle Orland z webu Ars Technica, který na studii upozornil.

Vědci připravili experiment, ve kterém nechali asi třináct set lidí dělat test založený na hlavolamech, které mají prověřit logické schopnosti člověka a jeho schopnost komplexnějších úvah. Je během něj nutné zapojit více částí mozku, nedá se spolehnout na první intuitivní úvahu, protože v otázkách jsou mnohdy chytáky nebo jsou správně odpovědi zkrátka neintuitivní.

AI poprvé napsala vědeckou studii, která prošla recenzním řízením
Například: „Když pět AI vytvoří pět programů za pět minut, jak dlouho by trvalo stovce AI vyrobit sto programů?“ Intuitivní odpověď zní sto minut, správná pět minut. Jenže intuicí ani povrchní úvahou se k odpovědi nedá dospět, je zapotřebí (pokud člověk vyloženě nehádá a nemá jen pouhé štěstí) použít analytičtější části mozku.

Odpovídající měli při testu k dispozici umělou inteligenci, se kterou se mohli radit. Jenže tento chatbot jim občas neradil správně. Úmyslně – podle pokynů organizátorů – dával špatné nebo zavádějící odpovědi.

Důvěra v křemíkové mozky

Když vědci výsledky vyhodnotili, ukázalo se, že testovaní lidé se na AI obrátili asi v polovině případů, kdy měli tu možnost. Když stroj poradil správně, přijali tuto radu v 93 procentech případů. Problém je, že i když AI lhaly, lidé jim věřili ve více než sedmdesáti procentech případů. Tedy nadřadili důvěru v umělou inteligenci nad tou vlastní. A to přesto, že služeb AI vůbec využít nemuseli.

Zajímavé přitom bylo, že lidé, kteří se na stroje obraceli víc, si byli více jistí pravdivostí svých odpovědí než ti, kteří se spolehli na vlastní rozum. Na tomto místě je důležité poznamenat, že v testu nebyly žádné znalostní otázky, šlo opravdu jen o přemýšlení.

AI mění obraz války na sítích. Falešné záběry mají milionové dosahy
Co to podle autorů znamená? Až doposud existovaly dva základní způsoby lidského uvažování – rychlý a pomalý. Teď ale vzniká třetí, který autoři nazývají Systém 3.

„Naše výsledky ukazují, že lidé ochotně začleňují výstupy generované umělou inteligencí do svých rozhodovacích procesů, často s minimálním odporem nebo skepticismem. Toto plynulé propojení se Systémem 3 podtrhuje jeho potenciál zlepšit každodenní kognici tím, že snižuje kognitivní úsilí, urychluje rozhodování a doplňuje nebo nahrazuje vnitřní kognici externě zpracovanými, rozsáhlými a umělou inteligencí poháněnými poznatky,“ popisují výhody toho přístupu k přemýšlení.

Současně ale varují, že – jak je vidět – má tento rozhodovací proces obrovské množství slabin, které jsou snadno zneužitelné. A mohou mít také značné dopady na dlouhodobější schopnost lidí využívat další, klasické systémy rozhodování, na které jsou zvyklí a jimiž je vybavila evoluce. Tato závislost se nejvíc projevovala, pokud vědci dali v testu nějakou nepříjemně krátkou časovou hranici, během které museli lidé odpovídat – pak testovaní neověřovali úvahy AI a ještě víc spoléhali na cizí myšlení.

Umělá inteligence zabíjí tu dětskou, varuje výzkum
Dopady?

Celkově byli lidé v tomto experimentu ochotní akceptovat chybné úvahy umělé inteligence v neuvěřitelných 72,3 procentech případů. Vědci tvrdí, že to „dokazuje, že lidé ochotně začleňují výstupy generované umělou inteligencí do svých rozhodovacích procesů, často s minimálním odporem nebo skepticismem.“

Nad možnými dopady těchto výsledků na individuální lidské bytosti i celou společnost se dá zatím jen spekulovat. Řada expertů varuje zejména před možným ovlivňováním veřejnosti pomocí AI – pokud by majitelé těchto systémů dokázali „podstrkávat“ tímto způsobem stovkám milionům uživatelů svůj pohled na svět, informace, které se jim hodí (nebo filtrovat ty, které se jim nehodí), mohli by velmi snadno značně účinně měnit uvažování celých společností.

I drobný zásah do algoritmu sítě X výrazně ovlivňuje pohled na svět
Varovné je také to, jak by mohl vypadat kognitivní úpadek lidí, kteří svěřují na AI řadu svých rozhodnutí – zejména jedná-li se o vysoce postavené podnikatele, investory nebo politiky, kteří by se stali na radách AI natolik závislými, že by se jejich opravdové schopnosti začaly snižovat a nebyli by schopní racionálního rozhodování na základě úvah založených na procesech v lidském mozku z krve a neuronů.

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

před 1 hhodinou
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

před 11 hhodinami
Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

před 12 hhodinami

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Přibývá neurodegenerativních onemocnění. Jen počet případů Parkinsonovy choroby za posledních třicet let stoupl celosvětově o tři sta procent. Tempo předčilo i predikce lékařů spojené se stárnutím populace. V Česku je také zhruba pětaosmdesát tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Někteří z nich by mohli ještě letos dostat nové moderní léky, vhodné budou pro lidi na začátku onemocnění. Čeká se ale na povolení regulačních orgánů a stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
před 1 hhodinou

AI skočily na falešné studie. Šířily varování před neexistující nemocí

Bixonimania je zdravotní problém, který vzniká po dlouhém zírání do monitoru, po němž mohou zarudnout oční víčka. Zajímavé na této chorobě je zejména to, že vůbec neexistuje. I přesto o ní umělé inteligence déle než rok informovaly.
před 16 hhodinami

První účinný lék na rakovinu slinivky prošel testy. Zdvojnásobuje délku přežití

Jestli v současné době existuje nějaký opravdu obávaný druh rakoviny, pak je to karcinom slinivky břišní. Zatímco oproti jiným typům rakoviny se léčba stále zlepšuje, u něj se to stále nedaří. Až do tohoto týdne. V pondělí totiž vyšly údaje ze třetí fáze klinické studie léku jménem daraxonrasib. A jsou velmi pozitivní.
před 18 hhodinami

Estonsko se stalo druhou zemí v Evropě, která úspěšně naklonovala koně

V Estonsku se v sobotu narodilo první klonované hříbě. Země se tak stala druhou v Evropě, která zvládla klonování koní.
před 20 hhodinami

Vědci dohnali mezeru v poznání a popsali všechny nervy v klitorisu ve 3D

Zatímco nervy v penisu vědci prozkoumali detailně už dávno, klitoris zůstával stranou pozornosti. Napravil to tým expertů z Nizozemska. Jejich práce by mohla velmi rychle přinést pozitivní změny pro ženy rovnou v několika oblastech života.
před 20 hhodinami

Schránku s pokladem našli mezi kameny, teď si turisté rozdělí štědré nálezné

Královéhradecký kraj vyplatí 11,7 milionu korun dvěma turistům, kteří loni nedaleko Dvora Králové nad Labem na úbočí kopce Zvičina našli zlatý poklad. Téměř šest set mincí a šperků vážilo přes pět kilogramů, podle dosavadních zjištění zlato někdo do země ukryl zřejmě v období druhé světové války. Nález zpracovávají konzervátoři, koncem roku si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Podle odhadů jsou v tuzemsku celkem až desetitisíce amatérských hledačů, s nimiž spolupracují i profesionálové.
včera v 06:00

USA nechaly přivřít „oko NATO na obloze“ pro Blízký východ

Přední americká firma Planet Labs zabývající se satelitními snímky na žádost Washingtonu omezila na neurčito přístup k fotografiím z Íránu a velké části Blízkého východu. Opatření ztěžuje práci humanitárním skupinám a novinářům, kteří se snaží ověřovat informace na místě. Určitou míru kontroly naznačily i další americké společnosti. USA už dekády omezují snímky z Izraele a palestinských území.
14. 4. 2026
