AI poprvé napsala vědeckou studii, která prošla recenzním řízením


Zdroj: ČT24, Nature

Ještě před třemi lety nedokázaly umělé inteligence (AI) namalovat lidskou ruku tak, aby měla správný počet prstů. Letos se AI poprvé podařilo vydat vědeckou studii, která bez problémů prošla procesem recenzního řízení, u něhož narazí i celá řada lidských vědců. Vědci algoritmus popsali v odborném časopise Nature.

Role AI ve vědě se rychle mění. Až doposud spočívala hlavně v pomoci při úzce specializovaných úkolech, jako je objevování chemických struktur, analýza dat nebo předpovídání tvarů proteinů.

Rok 2026 ale přinesl změnu, tou jsou autonomnější umělé inteligence, které umí samy postupovat krok za krokem různými procesy. Odborný časopis Nature teď informoval o projektu The AI Scientist, což je první systém umělé inteligence navržený k automatizaci většiny fází výzkumného cyklu, a to zcela bez lidského zásahu.

Vyvinula ho japonská společnost Sakana AI. A popisuje ho takto: „The AI Scientist (...) vytváří výzkumné nápady, píše kód, provádí experimenty, zakresluje a analyzuje data, píše celý vědecký rukopis a provádí vlastní recenzi.“ Zkrátka většinu toho, co dělá lidský vědec.

Wikipedie omezila používání AI, povoluje už jen drobné úpravy a překlady
Podle výše uvedené studie napodobuje pracovní postup The AI Scientist postup skutečného lidského vědce. Nejprve si navrhne možný seznam směrů výzkumu a porovná je s databázemi literatury, přičemž vyřadí ty, které už jsou zpracované jinde nebo lépe – taková práce by byla samozřejmě zbytečná. Pak následuje experimentální fáze, během které si sama napíše kód potřebný k provedení experimentů, a to buď z šablony poskytnuté lidmi, nebo, stále častěji, úplně od základu.

Po dokončení experimentů AI vypracuje návrh formální vědecké práce v systému LaTeX, což je standardní systém pro přípravu dokumentů. Kromě popisu metodiky, výsledků, diskuse a všech dalších částí, které typická práce obsahuje, dokáže také vyhledávat relevantní studie, které se dají citovat. Nakonec systém využívá automatizovaného recenzenta, což je další AI vycvičená k hodnocení prací na základě přesnosti, kvality a originality. Ta jí dá zpětnou vazbu.

AI mění obraz války na sítích. Falešné záběry mají milionové dosahy
Lidští vědci hodnotí robotické vědce

Autoři tohoto AI vědce s ním nějakou dobu experimentovali a pak se rozhodli k definitivnímu testu – tři studie, které stroj vytvořil, nechali recenzovat lidské vědce na workshopu, který probíhal v rámci Mezinárodní konference o učení reprezentací (ICLR) v roce 2025. Recenzenti věděli, že některé články mohou být vygenerovány umělou inteligencí, ale nevěděli které.

Ze tří předložených příspěvků získal jeden článek dostatečné skóre k přijetí do odborného žurnálu. Získal skóre 6, 7 a 6 – s průměrem 6,33, což sice není vynikající výsledek, ale přesto se jedná významný milník pro umělé inteligence a jejich aplikace ve vědeckém prostředí. „Tento úspěch ukazuje rostoucí schopnost AI přispívat k vědeckému pokroku a znamená potenciální paradigmatickou změnu v tom, jak se výzkum provádí,“ dodali jeho autoři.

AI má nově předpovídat silné sluneční bouře
Ti později článek nechali stáhnout. Současně varují před celou řadou rizik, která u modelu pozorují, ale některá se mohou týkat také obecně vědecké obce. AI stále halucinuje, což znamená, že si vymýšlí neexistující studie nebo opakuje čísla, která si z nějakého důvodu „oblíbila“, i v nevhodných částech studie.

Druhá rovina obav je etická. Autoři upozorňují, že pokud by se tyto modely rozšířily, zcela by mohly zahltit prostor pro vzájemné hodnocení článků, které tvoří páteř moderní vědy. A to by pak mohlo buď narušit, nebo zneviditelnit práci opravdových lidských vědců.

Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce

Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce

18:13Aktualizovánopřed 14 mminutami
Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

16:49Aktualizovánopřed 18 mminutami
Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

13:17Aktualizovánopřed 52 mminutami
Itálie nepovolila americkým letadlům přistát na Sicílii

Itálie nepovolila americkým letadlům přistát na Sicílii

15:41Aktualizovánopřed 57 mminutami
Kuba dostala první zahraniční ropu od ledna, na ostrově přistál ruský tanker

Kuba dostala první zahraniční ropu od ledna, na ostrově přistál ruský tanker

před 1 hhodinou
Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

03:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poskytnutí unijní půjčky Ukrajině není jisté, připustila Kallasová

Poskytnutí unijní půjčky Ukrajině není jisté, připustila Kallasová

před 2 hhodinami
Nový lék na spavou nemoc je přelom. V rozhovoru pro ČT vysvětluje jeho autorka, jak vznikl

Nový lék na spavou nemoc je přelom. V rozhovoru pro ČT vysvětluje jeho autorka, jak vznikl

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

AI poprvé napsala vědeckou studii, která prošla recenzním řízením

Ještě před třemi lety nedokázaly umělé inteligence (AI) namalovat lidskou ruku tak, aby měla správný počet prstů. Letos se AI poprvé podařilo vydat vědeckou studii, která bez problémů prošla procesem recenzního řízení, u něhož narazí i celá řada lidských vědců. Vědci algoritmus popsali v odborném časopise Nature.
před 1 hhodinou

Nový lék na spavou nemoc je přelom. V rozhovoru pro ČT vysvětluje jeho autorka, jak vznikl

Až do nedávna nebyla spavá nemoc snadno léčitelná. Nejúčinnější přípravek totiž asi pět procent léčených připravil o život. Teď ale vznikla nová látka, která tyto problémy nemá. A její autoři postavili potřeby pacientů nad možný zisk. Vědecká redakce ČT mluvila se Sandrou Rymbryovou, jednou z autorek nového přípravku, který může zachránit statisíce lidských životů.
před 3 hhodinami

Rozmnožování ve vesmíru bude složité. Spermie v mikrogravitaci ztrácejí orientaci

Rozmnožování ve vesmíru bude podle všeho složitější, než se čekalo, ukazuje nový výzkum australských vědců, o němž informuje agentura Reuters. Mikrogravitace totiž narušuje schopnost spermií orientovat se v pohlavním ústrojí a snižuje úspěšnost oplodnění.
před 6 hhodinami

VideoAI má nově předpovídat silné sluneční bouře

Umělá inteligence bude nově pomáhat družicím a astronautům. Nový model od IBM jménem Surya má umět předpovídat silné sluneční bouře. Právě ty mohou zničit satelity na oběžné dráze, elektrické vedení na Zemi a také ohrozit zdraví astronautů v kosmickém prostoru. Sonda SDO kontinuálně sleduje slunce přes patnáct let a každých dvanáct sekund pořizuje jeho snímky. Tato data za devět let – skoro 20 milionů gigabytů – využila společnost IBM k tomu, aby naučila AI model Surya odhalit zvýšenou sluneční aktivitu dřív než člověk. Odborníci však chtějí jít ještě dál. Aktuálně se tak obdobný model učí ze satelitních snímků Země. Cílem je lepší předpověď počasí a rychlejší reakce při přírodních katastrofách nebo vylepšení zemědělství.
před 12 hhodinami

Astronaut prozradil, že na ISS ztratil krátce schopnost mluvit

Astronaut Mike Fincke promluvil o tom, proč NASA vůbec poprvé provedla lékařskou evakuaci z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). A uvedl, že lékaři stále nevědí, co mu indispozici v podobě ztráty řeči přivodilo.
včera v 13:16

Indonésie zakázala mladým sociální sítě. Týká se to 70 milionů lidí

Indonésie o víkendu zavedla zákaz používání sociálních médií, který platí pro všechny děti mladší šestnácti let. Země, kde žije 285 milionů lidí, tak následovala příklad Austrálie v oblasti ochrany mladých lidí před potenciálními on-line riziky.
včera v 11:24

Na seznam chráněných zvířat přibylo čtyřicet druhů. Včetně sovy Harryho Pottera

Seznam mezinárodně chráněných zvířat podle Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) se rozšíří o čtyřicet druhů, informuje agentura AFP. Patří mezi ně například i sovice sněžní, což je druh, který proslavila sova Harryho Pottera Hedvika.
včera v 10:23

Česko zaostává ve výdajích na vědu. Experti rozebrali příčiny i možná zlepšení

Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
29. 3. 2026
