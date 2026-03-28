U pobřeží Řecka zahynulo po šesti dnech na moři 22 migrantů

Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom podle zprávy agentury AFP informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší jí řekli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých na pokyn pašeráků házeli do moře.
Šestadvacet lidí, včetně jedné ženy a jednoho nezletilého, zachránila loď unijní agentury Frontex u pobřeží Kréty. Dva z nich záchranáři převezli do nemocnice v Heraklionu. Z jakých zemí migranti pocházeli, není jasné.
Přeživší vypověděli, že 21. března vypluli z Tobrúku na východě Libye a mířili do Řecka. Během plavby ale ztratili orientaci a zůstali na moři bez jídla a vody.
Řecké úřady zatkly dva mladé muže z Jižního Súdánu, kteří jsou podezřelí z pašování těchto lidí.
Začátkem února ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios zahynulo patnáct migrantů. Jejich plavidlo se srazilo s člunem řecké pobřežní stráže, převrátilo se a potopilo. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris tehdy řekl, že pobřežní stráž na nehodě vinu nenese.