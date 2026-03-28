U pobřeží Řecka zahynulo po šesti dnech na moři 22 migrantů


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom podle zprávy agentury AFP informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší jí řekli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých na pokyn pašeráků házeli do moře.

Šestadvacet lidí, včetně jedné ženy a jednoho nezletilého, zachránila loď unijní agentury Frontex u pobřeží Kréty. Dva z nich záchranáři převezli do nemocnice v Heraklionu. Z jakých zemí migranti pocházeli, není jasné.

Přeživší vypověděli, že 21. března vypluli z Tobrúku na východě Libye a mířili do Řecka. Během plavby ale ztratili orientaci a zůstali na moři bez jídla a vody.

Migranti na člunu v kanále La Manche. Ilustrační snímek

Řecké úřady zatkly dva mladé muže z Jižního Súdánu, kteří jsou podezřelí z pašování těchto lidí.

Začátkem února ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios zahynulo patnáct migrantů. Jejich plavidlo se srazilo s člunem řecké pobřežní stráže, převrátilo se a potopilo. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris tehdy řekl, že pobřežní stráž na nehodě vinu nenese.

Loďka zanechaná migranty na pobřeží španělského ostrova Mallorca

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Jemenští hútíové poprvé od začátku války v Íránu odpálili raketu na Izrael

Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. O útoku z Jemenu v sobotu časně ráno informoval Izrael a o něco později se k němu hútíové přihlásili, uvedla agentura Reuters, podle níž se tak zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt přeroste do ještě širší regionální konfrontace.
07:49AktualizovánoPrávě teď

Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků

Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii za uplynulý týden utrpělo zranění kolem třiceti amerických vojáků. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Jen páteční útok zranil nejméně patnáct amerických vojáků, pět z nich vážně. Nejméně šest zraněných si vyžádal íránský útok na Abú Dhabí, jednoho zraněného podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu, v Kuvajtu drony útočily na mezinárodní letiště.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusové zasáhli porodnici v Oděse

Nejméně dvě oběti a deset zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. O úderech, které zasáhly i porodnici, v sobotu ráno informoval šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko na Oděsu vyslalo přes šedesát dronů. Dva lidé podle úřadů zemřeli a dva utrpěli zranění při ruském útoku na Kryvyj Rih. Dronové útoky na svém území hlásí i Rusko.
06:49Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nová varianta covidu „cikáda“ odolávající protilátkám se dostala už i do Česka

Nově se šířící varianta viru SARS-CoV-2 se liší od těch předchozích tolik, že by mohla snadněji unikat očkování i předchozímu překonání covidu. Upozorňují na ni experti ve více zemích včetně Česka. Pokud by se šířila dál, bylo by zřejmě potřeba změnit očkování.
před 4 hhodinami

Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
před 4 hhodinami

Ukrajinští minolovci mohou pomoci na Blízkém východě

Ukrajinští námořníci už čtyři roky denně hledají miny. Zkušenosti teď mohou využít na Blízkém východě. Hormuzský průliv a pobřeží u Oděsy spojuje jedno – mělké vody. Miny se tu snadno pokládají a velmi těžko odstraňují. K zastavení lodní dopravy jich stačí desítky, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 8 hhodinami

Nepálské úřady zadržely expremiéra, má se zodpovídat za smrt demonstrantů

Úřady v Nepálu zadržely bývalého premiéra Khadky Prasáda Oliho. Zadržení souvisí s jeho rolí při potlačování loňských demonstrací, které následně v září vedly k premiérovu odstoupení. V sobotu o tom informovaly tiskové agentury.
před 9 hhodinami
Načítání...