Po srážce člunu s migranty s lodí řecké pobřežní stráže zemřelo nejméně 14 lidí


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně 14 lidí ze člunu s migranty v úterý zahynulo poté, co se jejich plavidlo srazilo s lodí řecké pobřežní stráže. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na řecké úřady. Neštěstí se stalo večer ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios.

Jeden z činitelů pobřežní stráže agentuře Reuters řekl, že strážci zpozorovali člun vezoucí migranty směrem k ostrovu Chios ležícímu nedaleko tureckého pobřeží. Když plavidlo vyzvali, aby se obrátilo zpět, pašeráci řídící člun navedli loď přímo na plavidlo pobřežní stráže, popsal zmíněný zdroj. Jeho informaci se však nepodařilo nezávisle ověřit, napsal Reuters.

Dva členové pobřežní stráže a 24 migrantů bylo po srážce převezeno do nemocnice na ostrově, uvedla agentura AFP. Po dalších lidech v okolí srážky pátrají úřední i soukromá plavidla.

Počet migrantů, kteří vstoupili do EU nelegálně, klesl loni o čtvrtinu
Loďka zanechaná migranty na pobřeží španělského ostrova Mallorca

Od západního pobřeží Turecka se tisíce lidí vydávají na nebezpečnou cestu s cílem požádat o azyl v Evropské unii. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) evidoval v roce 2025 celkem 107 lidí mrtvých nebo pohřešovaných v řeckých vodách.

Výběr redakce

Trump podepsal zákon ukončující několikadenní částečný shutdown

Trump podepsal zákon ukončující několikadenní částečný shutdown

včeraAktualizovánopřed 30 mminutami
Sněmovna přerušila jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna přerušila jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci

Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci

před 1 hhodinou
Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady

Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi

Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po srážce člunu s migranty s lodí řecké pobřežní stráže zemřelo nejméně 14 lidí

Nejméně 14 lidí ze člunu s migranty v úterý zahynulo poté, co se jejich plavidlo srazilo s lodí řecké pobřežní stráže. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na řecké úřady. Neštěstí se stalo večer ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios.
před 24 mminutami

Trump podepsal zákon ukončující několikadenní částečný shutdown

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), následně podepsal americký prezident Donald Trump.
včeraAktualizovánopřed 30 mminutami

Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci

Komando čtyř útočníků zabilo v úterý Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Napsala to agentura AFP s odkazem na jeho francouzského právníka Marcela Ceccaldiho. Na syna bývalé hlavy státu zaútočili v jeho domě v Zintánu na severozápadě Libye. Podle právníka se identitu čtyř mužů zatím nepodařilo odhalit.
před 1 hhodinou

Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady

Lotyšská policie zahájila vyšetřování v souvislosti s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Espteina poté, co byla tato pobaltská země v nově zveřejněných dokumentech zmiňována jako možné místo náboru mladých žen a nezletilých. Také generální státní zastupitelství v Rize oznámilo, že prošetří nově zveřejněné informace v případu. Prošetřit možné vazby chtějí i v Polsku. Britský exministr Peter Mandelson spojovaný s Epsteinem opustí Sněmovnu lordů.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 450 drony a více než šedesáti střelami, uvedl ráno ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Útoky vyvolaly požáry a poškodily energetickou infrastrukturu, bez vytápění se dle úřadů ocitly statisíce rodin. K úderům došlo krátce před plánovaným třístranným jednáním USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení ruské invaze. Do Kyjeva zároveň ráno přicestoval šéf NATO Mark Rutte. Podle něj ruské útoky nesvědčí o seriózním mírovém úsilí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očekává reakci USA.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi

Americký stíhací letoun sestřelil íránský dron, který se nebezpečně přiblížil k letadlové lodi Abraham Lincoln. Při dalším incidentu musela jiná válečná loď USA ochránit tanker Stena Imperative před několika íránskými ozbrojenými čluny. Podle íránské agentury Fars se dron nacházel nad mezinárodními vodami. Bílý dům sestřel dronu označil za oprávněnou reakci a zdůraznil, že zatím nezrušil jednání s Teheránem naplánovaná na tento týden. Teherán ovšem dle zdrojů serveru Axios požaduje přesunutí jednání z Turecka do Ománu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident Masúd Pezeškján nařídil zahájit jaderné rozhovory se Spojenými státy, píše agentura AFP s odvoláním na íránská média. Jednání se budou konat pravděpodobně v pátek v Turecku, sdělil agentuře arabský činitel pod podmínkou zachování anonymity. Rozhodnutí přichází v době, kdy prezident USA Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem. Teherán dle zdrojů serveru Axios požaduje přesunutí jednání se Spojenými státy do Ománu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby během voleb převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by to podle něj měla jeho strana udělat, píší média. Výroky šéf Bílého domu pronesl v rozhovoru s bývalým náměstkem ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Danem Bonginem, který se nedávno vrátil ke kariéře podcastera.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...