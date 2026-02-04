Po srážce člunu s migranty s lodí řecké pobřežní stráže zemřelo nejméně 14 lidí

Nejméně 14 lidí ze člunu s migranty v úterý zahynulo poté, co se jejich plavidlo srazilo s lodí řecké pobřežní stráže. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na řecké úřady. Neštěstí se stalo večer ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios.
Jeden z činitelů pobřežní stráže agentuře Reuters řekl, že strážci zpozorovali člun vezoucí migranty směrem k ostrovu Chios ležícímu nedaleko tureckého pobřeží. Když plavidlo vyzvali, aby se obrátilo zpět, pašeráci řídící člun navedli loď přímo na plavidlo pobřežní stráže, popsal zmíněný zdroj. Jeho informaci se však nepodařilo nezávisle ověřit, napsal Reuters.
Dva členové pobřežní stráže a 24 migrantů bylo po srážce převezeno do nemocnice na ostrově, uvedla agentura AFP. Po dalších lidech v okolí srážky pátrají úřední i soukromá plavidla.
Od západního pobřeží Turecka se tisíce lidí vydávají na nebezpečnou cestu s cílem požádat o azyl v Evropské unii. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) evidoval v roce 2025 celkem 107 lidí mrtvých nebo pohřešovaných v řeckých vodách.