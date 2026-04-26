Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři

Londýn a Paříž se dohodly na nové tříleté smlouvě, na jejímž základě by se na Britské ostrovy mělo z Francie dostávat na malých lodích bez dokladů méně migrantů. Británie přidá peníze, Francie posílí hlídky na pobřeží. Jen loňský rok se přes Lamanšský průliv dostalo nelegálně do Spojeného království víc než 41 tisíc lidí.
Nová dohoda může předejít dalším tragédiím – migrantům zkomplikuje riskantní cesty po moři. Už jen tím, že pobřeží bude kontrolovat mnohem více strážců pořádku než dosud. Financovat je bude britská strana. Londýn zaplatí Paříži v přepočtu více než osmnáct a půl miliardy korun.
Francie zvýší počet členů bezpečnostních složek na pobřeží o více než polovinu. „Počet agentů plně vyčleněných na tyto úkoly se zvyšuje z 900 na 1400. Je to tedy samozřejmě mimořádný nárůst,“ uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Kontrola pobřeží i za pomoci dronů není jednoduchá. Pašeráci využívají rozsáhlé sítě prostředníků a organizují plavby velmi operativně. Jen za uplynulý rok se do Velké Británie dostalo na malých člunech 41 500 migrantů. Policisté nedokáží předvídat, z jakých míst mohou lodě vyplouvat.
„Převaděči se budou snažit podstupovat stále větší rizika. A samozřejmě přibude nových pokusů, které může zastavit silnější přítomnost bezpečnostních složek,“ řekl bývalý starosta francouzského Portelo Olivier Barbarin.
Londýn obviňoval Paříž z nečinnosti
Londýn dlouhodobě obviňuje Paříž z toho, že se nesnaží zabránit migrantům v cestě z francouzského pobřeží na druhou stranu kanálu La Manche. Francie argumentuje tím, že pro rozsáhlejší kontroly nemá dostatek finančních prostředků. Právě to by se teď mělo změnit.
„Tato dohoda je přelomová. Opravdu nám poskytne prostředky k boji proti převaděčům lidí. Už jsme dosáhli velkého pokroku v jejich zatýkání a vím, že s touto dohodou můžeme zajít ještě mnohem dál,“ uvedla britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová.
Důsledkem může být i zlepšení často napjatých britsko-francouzských vztahů. Zvláště, pokud se počet pokusů o riskantní plavby, i díky práci francouzských policistů, výrazně sníží.