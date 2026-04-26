Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři


Londýn a Paříž se dohodly na nové tříleté smlouvě, na jejímž základě by se na Britské ostrovy mělo z Francie dostávat na malých lodích bez dokladů méně migrantů. Británie přidá peníze, Francie posílí hlídky na pobřeží. Jen loňský rok se přes Lamanšský průliv dostalo nelegálně do Spojeného království víc než 41 tisíc lidí.

Nová dohoda může předejít dalším tragédiím – migrantům zkomplikuje riskantní cesty po moři. Už jen tím, že pobřeží bude kontrolovat mnohem více strážců pořádku než dosud. Financovat je bude britská strana. Londýn zaplatí Paříži v přepočtu více než osmnáct a půl miliardy korun. 

Francie zvýší počet členů bezpečnostních složek na pobřeží o více než polovinu. „Počet agentů plně vyčleněných na tyto úkoly se zvyšuje z 900 na 1400. Je to tedy samozřejmě mimořádný nárůst,“ uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.

Kontrola pobřeží i za pomoci dronů není jednoduchá. Pašeráci využívají rozsáhlé sítě prostředníků a organizují plavby velmi operativně. Jen za uplynulý rok se do Velké Británie dostalo na malých člunech 41 500 migrantů. Policisté nedokáží předvídat, z jakých míst mohou lodě vyplouvat. 

„Převaděči se budou snažit podstupovat stále větší rizika. A samozřejmě přibude nových pokusů, které může zastavit silnější přítomnost bezpečnostních složek,“ řekl bývalý starosta francouzského Portelo Olivier Barbarin.

Londýn obviňoval Paříž z nečinnosti

Londýn dlouhodobě obviňuje Paříž z toho, že se nesnaží zabránit migrantům v cestě z francouzského pobřeží na druhou stranu kanálu La Manche. Francie argumentuje tím, že pro rozsáhlejší kontroly nemá dostatek finančních prostředků. Právě to by se teď mělo změnit. 

„Tato dohoda je přelomová. Opravdu nám poskytne prostředky k boji proti převaděčům lidí. Už jsme dosáhli velkého pokroku v jejich zatýkání a vím, že s touto dohodou můžeme zajít ještě mnohem dál,“ uvedla britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová.

Důsledkem může být i zlepšení často napjatých britsko-francouzských vztahů. Zvláště, pokud se počet pokusů o riskantní plavby, i díky práci francouzských policistů, výrazně sníží.

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Tajná služba USA v noci na neděli SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Trump po incidentu uvedl, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, oznámila podle agentury Reuters tajná služba. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
Zelenskyj 40 let od havárie v Černobylu obvinil Rusko z jaderného terorismu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli, u příležitosti čtyřicátého výročí jaderné exploze v Černobylu, obvinil Rusko z jaderného terorismu, informovala agentura AFP. Zelenskyj také uvedl, že ruské drony pravidelně létají nad odstavenou černobylskou elektrárnou a že jeden z nich loni narazil do ochranného pláště jednoho z reaktorů. Moskva loni v únoru zodpovědnost za tento incident odmítla.
Ozvaly se záhadné rány a nastal chaos, popsali reportéři útok na galavečer

Bezprostředně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, ke kterému došlo v sobotu asi ve 20:35 místního času (v neděli 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují náladu v sále přítomní reportéři agentur Reuters a AFP. Na místě byl zadržen podezřelý muž, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.
Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti

Ruský dronový útok na severovýchodě Ukrajiny v neděli zabil dva lidi, informovaly podle agentury AFP tamní úřady. Jeden člověk podle tvrzení ruských úřadů zahynul v Sevastopolu při ukrajinském dronovém útoku. Server BBC napsal, že ukrajinské drony útočily také na chemický výrobní areál ve Vologodské oblasti, kde bylo kvůli tomu zraněno několik lidí. Podle agentury Bloomberg zasáhly ukrajinské drony závod na výrobu hnojiv společnosti PhosAgro PJSC v komplexu Apatit JSC. Tato továrna byla terčem ukrajinských dronů tento měsíc již podruhé.
Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 19 mrtvých

Devatenáct lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, uvedly úřady v neděli odpoledne. Původně oznámily sedm mrtvých, později čtrnáct. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše Reuters. Zpráva přichází jen něco málo přes měsíc před prezidentskými volbami v této jihoamerické zemi.
Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Při střelbě v nemocnici v Chicagu v americkém státě Illinois v sobotu zemřel policista, jeho kolega je v kritickém stavu. Podezřelého útočníka, jehož identita nebyla zveřejněna, policie vzala do vazby, píše agentura AP s odvoláním na policii.
V USA jsou dostupná lidská embrya na zakázku. Vědci varují před eugenikou

Američtí rodiče se stále víc obracejí na soukromé firmy, které jim slibují dodat geneticky ideální embrya. Tyto děti by měly mít vyšší IQ, měly by se dožívat vyššího věku a měly by tedy mít v životě lepší šance než zbytek populace. Experti na etiku to považují za znepokojivé.
