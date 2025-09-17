V káznici v Příbrami si příslušníci vězeňské služby a policie vyzkoušeli, jak by zasahovali při vzpouře i útěku vězně. Ve společném cvičení si obě složky nastavily jednotné velení a společný postup při mimořádných událostech a připravovaly se i na práci v rizikových prostorech. Do školení se zapojilo dohromady 220 policistů, příslušníků věznice a v roli figurantů i studenti střední policejní školy. Podobná rozsáhlá akce se letos uskuteční také ve čtyřech dalších věznicích.
Vězeňská služba a policie cvičily spolupráci při vzpouře vězňů
