Soud podruhé projedná propuštění nejdéle vězněného Čecha


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Okresní soud v Mostě se bude opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Jednání začne v deset hodin dopoledne, v soudní síni se očekává velký zájem médií.

Čtyřiašedesátiletý Vocásek, který se přejmenoval na Navrátila, žádal o propuštění v minulosti opakovaně. Uspěl až loni v září u soudu v Mostě, který vyhověl jeho návrhu na podmíněné propuštění. Zkušební dobu soud stanovil na sedm let. Krajský soud ale rozhodnutí v loni v prosinci v neveřejném zasedání na návrh státní zástupkyně zrušil.

Podle ní nebyly splněny dvě ze tří podmínek, odsouzený podle ní má stále vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost páchání trestné činnosti, nelze ani odhlédnout od toho, s jakou brutalitou zabíjel.

Soud vyhověl návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha
Zdeněk Vocásek, který si změnil jméno na Navrátil (4. 7. 2007)

Za odsouzeného se zaručil spolek Oikia. Vocásek spolupracuje s církví adventistů, která mu zajistila bydlení v Karlovarském kraji. Předtím by absolvoval pobyt v probačním domě v Jihočeském kraji. Trest si teď Vocásek odpykával v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí o propuštění zabývá soud v Mostě.

Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí.

Soud uložil doživotí za dvojnásobnou vraždu na Teplicku
Budova krajského soudu v Ústí nad Labem

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

včeraAktualizovánopřed 28 mminutami
Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

před 5 hhodinami
Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

před 6 hhodinami
Ceny ropy a plynu v reakci na příměří klesají

Ceny ropy a plynu v reakci na příměří klesají

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Soud podruhé projedná propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě se bude opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Jednání začne v deset hodin dopoledne, v soudní síni se očekává velký zájem médií.
Průměrná sazba hypoték je podle Hypoindexu nejvýše od roku 2024

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta, reagovala na dopady konfliktu na Blízkém východě . Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se znovu stal členem ODS, napsal na síti X. Loni Novotný pozastavil členství a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení za výtržnictví a další činy. V diskusi se sledujícími ve středu Novotný zároveň uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.
Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
VideoPrezident se sešel s romskými koordinátory

Dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů přijal ve středu na Hradě prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Slavnostní setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Pavel ocenil jejich práci, Romové v Česku tvoří podle hlavy státu nezanedbatelnou skupinu a jejich plná integrace je předpokladem k úspěchu celé společnosti. Na setkání dorazili Romové z různých míst Česka, přijeli zástupci původních českých Romů i olašských Romů a Sintů. Po oficiálním přivítání a krátkých vyjádřeních následovalo pořízení společné fotografie a také neformální osobní setkání. Pro romské návštěvnice a návštěvníky byla připravena i prohlídka hradních prostor. Mezinárodní den Romů se slaví od roku 1990. Připomíná první mezinárodní romský kongres, který se konal 8. dubna 1971 nedaleko Londýna.
Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Nárůst cen kvůli konfliktu na Blízkém východě teprve začíná, domnívá se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Víc než energie a paliva ho však trápí cena hnojiv, která podle něj ovlivní začínající jarní práce. Proto očekává, že kvůli aktuální krizi budou potraviny za rok dražší. Kalousek byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaném Jiřím Václavkem, kde se vyjádřil také k možné konsolidaci státního rozpočtu a sporu prezidenta s vládou ohledně zastupování na summitu NATO.
Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Spotřeba léků v Česku roste. Lékárníci ročně vydají přes 260 milionů balení. Ta, která projdou nebo je pacienti nevyužijí, se musí zlikvidovat ve spalovnách. Každoročně tam skončí zhruba tisíc tun. Přestože většina Čechů ví, že by měli léky vracet do lékáren, pětina je vyhazuje do běžného odpadu.
Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
