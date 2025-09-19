Okresní soud v Mostě vyhověl návrhu na podmíněné propuštění na svobodu doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska, který byl v minulosti potrestán za dvě vraždy. Zkušební dobu soud určil na sedm let. Nejdéle vězněný Čech, který si změnil jméno na Navrátil, strávil za mřížemi 38 let a pět měsíců. Po absolvování pobytu v probačním domě se musí zdržovat po zkušební dobu v trvalém bydlišti v tuzemsku, nařídil soud. Státní zástupkyně si podala stížnost, věcí se tak bude zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem.
Soud podmíněně propustil nejdéle vězněného Čecha, za mřížemi byl přes 38 let
„Pokud vyhoví všem podmínkám, pak nelze nepropustit,“ uvedl soudce Benno Eichler. Podmínky jsou tři. První je uplynutí nejméně dvaceti let trestu u doživotně odsouzených. Druhou je, že svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal polepšení. „Vycházeli jsme z hodnocení věznice, které je veskrze pozitivní,“ nastínil soudce. Pochval dostal Vocásek čtyřicet jedna. Třetí podmínkou je, že lze od odsouzeného očekávat, že povede řádný život.
Za odsouzeného se zaručil spolek Oikia, Vocásek zároveň spolupracuje s církví adventistů, která mu zajistila bydlení. „Podle soudu všechny skutečnosti dokazují, že lze očekávat od pana odsouzeného, že povede řádný život,“ prohlásil soudce. Muž vraždil pod vlivem alkoholu. Řekl, že pít už nechce, soud mu uložil léčení závislosti.
Trest si teď odsouzený odpykával v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí o propuštění zabýval soud v Mostě. Vocásek sledoval jednání přes videokonferenci.
Vraždil kvůli údajnému vyřizování účtů
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest soud změnil na doživotí. Kromě Vocáska si v tuzemských věznicích aktuálně odpykává doživotní trest 48 dalších vězňů, z toho tři ženy.
Doživotní vězení je nejpřísnější trest, který český právní řád zná, soudy jej v naprosté většině případů ukládají za zvláště surové vraždy.