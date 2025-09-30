Ústecký krajský soud poslal na doživotí do vězení muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu na Teplicku. Muž podle soudu úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, matku vážně zranil. K činu se přiznal. Hájil se tím, že byl v té době ve stavu změněného vědomí, znalci to vyloučili a navrhli zabezpečovací detenci, protože je podle nich nebezpečný pro společnost. Soud zabezpečovací detenci uložil. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.
Soud uložil doživotí za dvojnásobnou vraždu na Teplicku
Tragédie se stala v rekreační chatě koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven.
Podle obžaloby jí zřejmý pachatel hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a ženě zasadil nejméně osmnáct ran. Jen naprostou náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zemřela.
Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna, který mu zasadil nejméně třicet ran, nepřežil. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. I ten po sedmi ranách nožem zemřel na místě.
Podle znalců jde o člověka s poruchou osobnosti
Znalci dospěli k jednoznačnému názoru, že žádnou duševní chorobou obžalovaný netrpí, jde pouze o člověka s poruchou osobnosti, konstatovala soudkyně Vladimíra Kodatová. „Není nemocen, má pouze vadu osobnosti, lze s tím pracovat, ale není to ovlivnitelné léčením,“ uvedla soudkyně.
Útoky byly podle znalkyně velmi surové, matku napadl ve chvíli, kdy se nemohla bránit. Útok se podle soudkyně vymykal běžným vraždám provedeným nožem. O mimořádné surovosti a brutalitě obžalovaného svědčí mimo jiné to, že nezletilý a jeho děda měli chodidla od krve, museli se v ní tedy pohybovat, řekla soudkyně. Muž neprojevil žádnou lítost.
Muž u soudu popsal, že se cítil být ohrožen na životě. Opakoval, že byl v Rusku a setkal se s tamním vládcem Vladimirem Putinem. Podle psychiatra taková prohlášení mohou být účelová nebo to mohou být jeho projekce a přání. Únik do fantazie je podle psychiatra běžný u jedinců, kteří v životě selžou.
„Se zabezpečovací detencí souhlasím. Já si uvědomuji, že jsem společensky nebezpečný,“ řekl muž, který řekl, že čtyři měsíce v kuse před činem měl na uších sluchátka a poslouchal různé zvuky. Ve stavu změněného vědomí při tragédii podle znalců nebyl, nevymizely jeho rozpoznávací nebo ovládací schopnosti. Trpí těžkou smíšenou poruchou osobnosti, která vede k úzkostem.
„Ovládací schopnosti mohly být sníženy, nebyly však vymizelé,“ poznamenal psychiatr. Podle něj obžalovaný neumí kontrolovat své jednání a chování. Psycholožka uvedla, že muž jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit, že něco obdobného by na svobodě v budoucnu spáchal znovu.
Státní zástupce se práva na odvolání vzdal
Státní zástupce Vladimír Jan se práva na odvolání vzdal. Soud se ztotožnil s jeho návrhem. „Jednání bylo spácháno zvlášť surovým způsobem, a to nejenom vzhledem k počtu ran, které poškozeným zasadil, ale i vzhledem k zákeřnosti jednání útoku na poškozené v jejich nejbližším prostředí, v jejich domě, napadla je jejich nejbližší osoba,“ řekl.
Zabezpečovací detence je ochranné opatření. Pokud by obžalovaný byl podmíněně propuštěn, což je možné i v případě doživotně odsouzených, byl by převeden do zvláštně střeženého ústavu pod dohledem vězeňské služby, kde by odborníci korigovali vadu osobnosti. Součástí trestu je majetková náhrada pozůstalým.