Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

Lidé s trestní minulostí i bez ní se zapojili do sociálního vězeňského experimentu, který je součástí kampaně Za zdmi předsudků. Podle vězeňské služby i neziskových organizací ojedinělý projekt boří mýty o odsouzených a otvírá debatu o problematice vězeňství i snížení recidivy.
Na první pohled na běžné akci v Říčanech u Prahy měli návštěvníci tipovat, kdo z obsluhy u grilu byl ve vězení. Tím se stali součástí natáčení dokumentu Vězeň – můj soused? Položit mohli jedinou otázku. Jana Drtiny se ptali například na jeho dětství. „Zaslechl jsem tam takovou tezi, že jsem byl propuštěný na amnestii a jako výraz díků za amnestii jsem si nechal vytetovat našeho bývalého pana prezidenta,“ popisuje Drtina, který má na noze vytetovanou podobiznu Václava Havla.
Ve vězení byl tři roky. Od té doby je už devět let na svobodě. Teď pomáhá ostatním v organizaci Rubikon. „Pro mě byl pobyt ve vězení natolik odstrašující věc, že jsem věděl, že se tam už nikdy nechci vrátit. Měl jsem štěstí, že jsem měl zázemí,“ vysvětluje Drtina.
Jak byli návštěvníci akce v tipování úspěšní nebo podle čeho se rozhodovali, ukazuje dokument, který je dostupný na internetu. „Stereotyp je v tom, že lidé o nich přemýšlejí jako o těch, kteří by se měli co nejvíc potrestat. Ale myslím si, že nový směr uvažování o vězeňství není represivní, ale mělo by se s nimi pracovat,“ domnívá se režisér dokumentu CzeXperiment Jan Látal.
K nejdůležitějším faktorům patří postoj veřejnosti
„Postoj veřejnosti je zásadní v momentě, kdy ti lidé vycházejí z vězení, protože to přijetí je jedním z nejdůležitějších faktorů, jestli uspějí,“ přibližuje ředitelka pro inovace a rozvoj organizace Rubikon Lenka Ouředníčková.
I proto se do projektu zapojila vězeňská služba. Navázat na spolupráci s neziskovými organizacemi plánuje i její nové vedení. „Chtěli bychom začít spolupracovat na přípravě peer to peer systému vězněných osob. To znamená s propuštěnými vězni, kteří se v té společnosti uchytili a dokáží tu svoji zkušenost předat,“ říká generální ředitel Vězeňské služby ČR Tomáš Hůlka.
Podobná sonda vznikla také ve věznici Světlá nad Sázavou. Další CzeXperiment by měl mít premiéru za měsíc v Pardubicích.