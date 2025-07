Trestní reforma prošla Senátem

Peněžitý trest by mohly soudy ukládat podle novely za jakýkoli trestný čin vyjma zvlášť závažných zločinů nebo přečinů týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí. Část senátorů včetně ústavně-právního výboru chtěla tuto možnost omezit výhradně na přečiny s výjimkou týrání. Přečiny jsou trestné činy, za něž hrozí nejvýše pětileté vězení. Soudy by podle zastánců omezení peněžitých trestů finančních sankcí nesměly takovéto samostatné sankce ukládat za trestné činy, za něž hrozí vězení od pěti do deseti let.

Změny mají podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) racionalizovat „nejbolavější“ věci trestního práva a represivní politiky. Represe nemusí být vnímána jen jako mříže, hájila ministryně rozšíření možností ukládání alternativních trestů včetně peněžitých.

Obavy z vykoupení se

Kritici jejich rozšiřování se obávali, že změna umožní bohatším občanům se z vězení vykoupit. Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 uvedla, že i podmíněný trest pokládá za více odstrašující než pouze peněžitý. Podle ní by s peněžitým trestem by mohli vyváznout například provozovatelé množíren zvířat.

„Zavedení peněžitých trestů není snížení trestní represe,“ prohlásil předseda ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS). V konzumní společnosti pokládá za dostatečně odstrašující hrozbu nutnost prodeje určité části majetku na úhradu trestu.

Senátor Michael Canov (SLK) opětovně navrhoval zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je podle něj formulován vágně a je zneužitelný. Připomněl, že bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek sliboval, že podmínky postihu precizuje, ale neudělal nic. O zachování trestného činu tak bude muset na základě dřívějšího senátorského podnětu rozhodnout Ústavní soud.