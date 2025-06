Novela trestního zákoníku v Senátu naráží na výhrady

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy bude možná vzhledem k nápadům některých senátorů potřeba většinového poslaneckého přehlasování. „Zrovna třeba trestní zákoník prošel relativně napříč sněmovnou. A nic z toho nespěchá tak, že by to nemohlo počkat na září,“ domnívá se Benda.

Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové lze předpokládat, že by se začaly objevovat účelové obhajoby, které by při tom množství větším než dvě stě gramů poukazovaly na to, že se nejedná o držení pro vlastní potřebu, ale o držení pro jiného. Hrozí podle ní tedy, že nebudou trestně odpovědní a označuje to za chybu v zákoně.

Ministryně spravedlnosti její slova mírní. „Nemyslím si, že by to bylo něco, co není překlenutelné výkladem zákona jako takovým,“ říká Decroix.