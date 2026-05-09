Izrael po výzvě k evakuaci devíti vesnic zaútočil na jihu Libanonu


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda zaútočila na cíle v jižním Libanonu. S odvoláním na libanonská státní média o tom informovala agentura AFP, podle níž se tak stalo po armádní výzvě k evakuaci devíti libanonských vesnic. Armáda rovněž obvinila libanonské militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří.

„Vzhledem k porušení dohody o příměří ze strany teroristické organizace Hizballáh je izraelská armáda nucena proti ní zasáhnout,“ napsal na X mluvčí armády Avičaj Adraí. Uvedl seznam devíti vesnic, jejichž obyvatelé by se měli evakuovat. „Pro vaši bezpečnost musíte okamžitě opustit své domovy,“ dodal.

Libanonská oficiální agentura NNA později uvedla, že navzdory příměří izraelské stíhačky „po ranním varování provedly útok na město Zraríja“. Zasaženy byly podle ní i další oblasti zmíněné v izraelském evakuačním rozkazu.

Izraelská Věčná temnota zabila za pár minut stovky Libanonců, píše BBC
Ilustrační foto – dopady izraelského útoku na Libanon

Izraelské dělostřelectvo a letectvo ale zasáhlo i další oblasti na jihu Libanonu, které v izraelské výzvě zmíněny nebyly, dodala agentura.

Porušované příměří

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky libanonských obcí.

Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Izrael ale pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli.

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou dětí
Izraelci ostřelují libanonské pohraničí (snímek je z 15. března)

Výběr redakce

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

10:01Aktualizovánopřed 3 mminutami
V Maďarsku poprvé zasedá nový parlament, očekává se zvolení Magyara premiérem

V Maďarsku poprvé zasedá nový parlament, očekává se zvolení Magyara premiérem

12:48Aktualizovánopřed 21 mminutami
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých

03:38Aktualizovánopřed 22 mminutami
Izrael po výzvě k evakuaci devíti vesnic zaútočil na jihu Libanonu

Izrael po výzvě k evakuaci devíti vesnic zaútočil na jihu Libanonu

před 44 mminutami
Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

11:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

před 5 hhodinami
Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Kreml obvykle na Den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé, letos však na Rudém náměstí kvůli „operační situaci“ chyběla pozemní vojenská technika. Dle médií byla akce dokonce nejtlumenější za poslední roky. Ruský vládce Vladimir Putin nicméně v projevu podle agentury TASS chválil postup svých vojáků v bojích na Ukrajině, ačkoliv prý tuto zemi, kterou z jeho rozkazu Rusové napadli, podporuje NATO.
10:01Aktualizovánopřed 3 mminutami

V Maďarsku poprvé zasedá nový parlament, očekává se zvolení Magyara premiérem

V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu, který vzešel z dubnových voleb, v nichž drtivě zvítězila středopravicová strana Tisza. Očekává se, že noví zákonodárci zvolí premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Magyara. Dosavadní národně konzervativní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po šestnácti letech vlády a dříve řekl, že se vzdá svého poslaneckého mandátu.
12:48Aktualizovánopřed 21 mminutami

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Plavidlo by mělo dorazit na Kanárské ostrovy v neděli mezi pátou a sedmou ranní hodinou SELČ, uvedla podle AFP španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová.
03:38Aktualizovánopřed 22 mminutami

Izrael po výzvě k evakuaci devíti vesnic zaútočil na jihu Libanonu

Izraelská armáda zaútočila na cíle v jižním Libanonu. S odvoláním na libanonská státní média o tom informovala agentura AFP, podle níž se tak stalo po armádní výzvě k evakuaci devíti libanonských vesnic. Armáda rovněž obvinila libanonské militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří.
před 44 mminutami

Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřeli dva lidé po ruských útocích, uvedly místní úřady. Není jasné, zda se útoky odehrály po vyhlášení příměří. Jeden člověk zahynul v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti.
před 5 hhodinami

Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou má od 9. do 11. května platit třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně příměří potvrdil a později tak učinila i Moskva. Klid zbraní má zahrnovat také výměnu tisícovky zajatců na každé straně. Oznámení přišlo po vzájemných obviněních Kyjeva a Moskvy z porušování dřívějšího jednostranného příměří vyhlášeného Ruskem kvůli oslavám konce druhé světové války.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

Britská vládní Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999, píše agentura AFP. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická strana Plaid Cymru, která obsadila 43 z celkových 96 míst. Labouristům připadlo pouze devět mandátů. Zároveň podle stanice BBC protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage v místních volbách v Anglii dosud získala přes tisíc křesel a posiluje také Strana zelených. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Soud ve Virginii zatrhl překreslení volebních okrsků

Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...