Izrael po výzvě k evakuaci devíti vesnic zaútočil na jihu Libanonu

Izraelská armáda zaútočila na cíle v jižním Libanonu. S odvoláním na libanonská státní média o tom informovala agentura AFP, podle níž se tak stalo po armádní výzvě k evakuaci devíti libanonských vesnic. Armáda rovněž obvinila libanonské militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří.
„Vzhledem k porušení dohody o příměří ze strany teroristické organizace Hizballáh je izraelská armáda nucena proti ní zasáhnout,“ napsal na X mluvčí armády Avičaj Adraí. Uvedl seznam devíti vesnic, jejichž obyvatelé by se měli evakuovat. „Pro vaši bezpečnost musíte okamžitě opustit své domovy,“ dodal.
Libanonská oficiální agentura NNA později uvedla, že navzdory příměří izraelské stíhačky „po ranním varování provedly útok na město Zraríja“. Zasaženy byly podle ní i další oblasti zmíněné v izraelském evakuačním rozkazu.
Izraelské dělostřelectvo a letectvo ale zasáhlo i další oblasti na jihu Libanonu, které v izraelské výzvě zmíněny nebyly, dodala agentura.
Porušované příměří
Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky libanonských obcí.
Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Izrael ale pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli.