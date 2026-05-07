AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou děti


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK, AFP

Několik izraelských úderů si během čtvrtka v Libanonu vyžádalo 12 obětí, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví. Izrael útočil navzdory příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Mezi mrtvými jsou podle ministerstva dvě děti. Informovala o tom agentura AFP. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem trvá od 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán.

Libanon nejprve hlásil 11 mrtvých při úderech v okrese Nabatíja, ale následující útok v okrese Mardžajún zabil jednoho zdravotníka ze záchranné služby napojené na Hizballáh a dalšího zranil. Oba okresy se nacházejí na jihu země.

Příměří z 16. dubna mělo platit původně deset dní, ale později bylo prodlouženo o tři týdny. Izrael však nehledě na příměří každým dnem pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli.

Od začátku konfliktu si izraelské útoky na Libanon vyžádaly téměř 2700 mrtvých a více než 8200 zraněných z řad civilistů i ozbrojenců. Boje vyhnaly z domovů na 1,2 milionu Libanonců. Izraelská armáda uvádí 17 zabitých vojáků na jihu Libanonu.

Izrael bez varování udeřil na Bejrút
Následky izraelských úderů v jižním Bejrútu, 17. dubna 2026
Načítání...

Výběr redakce

Americká armáda udeřila v Hormuzu

Americká armáda udeřila v Hormuzu

23:01Aktualizovánopřed 11 mminutami
Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

12:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

před 3 hhodinami
Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

před 4 hhodinami
Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

17:22Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně“

Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně“

před 5 hhodinami
Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

12:50Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Evropská unie zakáže svlékací aplikace

09:56Aktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou děti

Několik izraelských úderů si během čtvrtka v Libanonu vyžádalo 12 obětí, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví. Izrael útočil navzdory příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Mezi mrtvými jsou podle ministerstva dvě děti. Informovala o tom agentura AFP. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem trvá od 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán.
před 5 mminutami

Americká armáda udeřila v Hormuzu

Americká armáda provedla údery na íránské přístavy Kešm a Bandar Abbás, uvedl reportér Fox News s odvoláním na vysoce postaveného amerického činitele. Íránská státní televize předtím uvedla, že „nepřátelské jednotky“ působící v oblasti Hormuzského průlivu se po útoku americké armády na íránský ropný tanker staly terčem íránské raketové palby a ustoupily. Íránská polooficiální agentura Tasnim následně informovala, že íránské námořnictvo zaútočilo na tři americké torpédoborce v blízkosti Hormuzského průlivu.
23:01Aktualizovánopřed 11 mminutami

V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybírala nové zástupce do místních samospráv. Hlasovalo se také o složení velšského a skotského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovořily o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídaly také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
02:41Aktualizovánopřed 37 mminutami

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností. Úřady po celém světě se je snaží najít. Píší to tiskové agentury s odvoláním na nizozemské úřady a provozovatele lodi MV Hondius. V Amsterdamu byla nově hospitalizována žena s příznaky hantaviru. Světová zdravotnická organizace (WHO) ubezpečuje, že šíření viru nepředstavuje počátek nové pandemie.
12:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump tlačí EU ke schválení obchodní dohody, vyhrožuje vyššími cly

Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům, prohlásil americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se však ještě musí dohodnout s členskými státy EU.
21:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Za útok na proizraelskou demonstraci v Coloradu dostal muž doživotí

Muž obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado, který se během čtvrtečního státního procesu přiznal k vraždě a dalším obviněním, byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Muhammad Sabrí Sulimán vloni 1. června zaútočil zápalnými lahvemi na skupinu lidí, kteří se sešli na podporu izraelských rukojmí tehdy zadržovaných v Pásmu Gazy. Zranil při tom osm lidí, přičemž jedna ze zraněných, 82letá Karen Diamondová, o necelý měsíc později zraněním podlehla.
před 1 hhodinou

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

Izrael ve středu při prvním úderu na Bejrút od uzavření příměří s Libanonem minulý měsíc zabil velitele elitních jednotek Radván, které patří k Hizballáhu. Rozhovory o ukončení konfliktu probíhají na nižší úrovni a další kolo jednání vládních představitelů Izraele a Libanonu se zatím neplánuje. Šíitské militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem jakoukoli dohodu se židovským státem odmítá. Ve městě Týros – jedné z klíčových bašt Hizballáhu na jihu Libanonu – natáčel zpravodaj ČT v Libanonu Andreas Papadopulos s týmem.
před 3 hhodinami

Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Dokumenty z Oddělení 4 Vojenského výcvikového centra při Baumanově moskevské státní technické univerzitě popisují, jak ruská tajná služba GRU školí studenty v provádění hackerských útoků a dezinformačních taktik. Získal je server The Insider a jeho partneři. Někteří z absolventů slouží například v jednotce 74455, která je zodpovědná za útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině a v Gruzii, což představuje válečné zločiny.
před 4 hhodinami
Načítání...