Izraelská Věčná temnota zabila za pár minut stovky Libanonců, píše BBC


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC

Pouhých deset minut izraelského bombardování 8. dubna proměnilo části Libanonu v trosky a podle místních úřadů si vyžádalo nejméně 361 mrtvých a více než tisíc zraněných, vyplývá z šetření BBC, jejíž tým navštívil zasažené oblasti, analyzoval ověřená videa, satelitní snímky a výpovědi svědků. Izrael operaci nazval Věčná temnota. Obyvatelé Libanonu však začali 8. duben označovat jako Černou středu.

Údery začaly ve 14:15 místního času, jen několik hodin po oznámení dočasného příměří mezi Spojenými státy a Íránem, z něhož byl Libanon podle Izraele vyňat. Podle armády židovského státu nálety během deseti minut zasáhly zhruba sto cílů po celé zemi, především objekty a infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh. Libanonské ministerstvo zdravotnictví však tvrdí, že mezi oběťmi převažovali civilisté, podle BBC nejméně patnáct obětí byly děti.

Jedním z nejpostiženějších míst byla čtvrť Haj as-Sallúm na jižním předměstí Bejrútu, kde má Hizballáh silný vliv. Obyvatelé britské stanici řekli, že oblast byla až do odpoledne relativně klidná a mnozí neměli kam odejít.

Mezi oběťmi jsou děti

Mohammed, kterého BBC zastihla v troskách jeho domu, popsal, že jeho syn Abbás, který při útoku zahynul, v době náletu spal. „Tři patra nad námi se sesunula do jedné místnosti. Všechno to spadlo,“ uvedl Libanonec. Mohammed následně v rozhovoru pro místní média vyjádřil sympatie k hnutí Hizballáh a žádal ho, aby bránil Libanon.

Další z přeživších, Ghassan Džavád, řekl, že se probudil pod sutinami. Život mu zachránila jeho kočka, která začala hrabat v troskách a vytvořila tak malý otvor, kterým mohl dýchat, než ho sousedé po několika minutách vyprostili. Jeho matka, dvě sestry a jejich děti však zemřely.

Izrael spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu
Dům zničený při jednom z izraelských úderů na jihu Libanonu

BBC na základě analýzy záběrů a satelitních snímků identifikovala nejméně pět úderů, které Haj as-Sallúm zasáhly v rychlém sledu. Některá izraelská média podle stanice uvedla, že zde mohl být zabit vysoce postavený člen Hizballáhu, izraelská armáda však na dotazy ohledně konkrétních cílů nereagovala.

Ve stejnou dobu zasáhly výbuchy také čtvrť Corniche al-Mazráa v centru Bejrútu, kde podle úřadů zemřelo šestnáct lidí. Útok přišel bez předchozího varování a šlo o první zásah této čtvrti v současném konfliktu.

Údery ve stejném desetiminutovém intervalu byly hlášeny napříč zemí. V jiholibanonském městě Sajdá zasáhly bomby náboženský komplex az-Zahrá, kde zahynuly mimo jiné dvě mladé sestry, které se přišly modlit. BBC uvedla, že u většiny identifikovaných obětí tohoto útoku šlo podle dostupných informací o civilisty.

„Izraelcům nevěříme.“ Štáb ČT natáčel s vysídlenými Libanonci
Muž stojí ve škole v Bejrútu, která slouží jako dočasné útočiště pro vysídlené osoby

Jeruzalém tvrdí, že cílil na členy Hizballáhu

Izraelská armáda podle BBC sdělila, že během dne zasáhla 250 členů Hizballáhu, jejich jména však nezveřejnila. Libanonské ministerstvo zdravotnictví to zpochybňuje.

Jeruzalém uvedl, že podnikl rozsáhlé kroky ke zmírnění dopadů na nezúčastněné osoby a že Hizballáh využívá civilní obyvatelstvo jako lidské štíty. Šíitská teroristická skupina napojená na Teherán to odmítá a tvrdí, že židovský stát cíleně útočí na civilisty jako formu nátlaku.

Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Jeruzalém ale pokračuje v útocích na jihu sousední země a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Ten dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a na severu židovského státu.

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Rusko porušilo Ukrajinou vyhlášený klid zbraní v téměř dvou tisících případech, uvedl Zelenskyj

Rusko nedodržuje klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, porušilo ho v 1820 případech, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že ve středu večer rozhodne o dalších krocích. Dříve varoval, že Kyjev zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní Moskvou. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné. Moskva zasáhla mimo jiné školku v Sumách. Děti uvnitř nebyly, ale zemřela členka ostrahy.
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal šéf Bílého domu. Oznámení USA o možné dohodě uvítaly íránské revoluční gardy. Ropa prudce zlevňuje. Brent ztrácí zhruba šest procent, nachází se blízko 103 dolarů za barel.
Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují

Ceny ropy i plynu se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici 100 dolarů za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc v obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vykazoval pokles o zhruba jedenáct procent na 42 eur (asi 1020 korun) za megawatthodinu.
Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Plavidlo se chystá přijmout Španělsko.
Demonstrant na mostě ve Washingtonu brzdí dopravu

Od pátku protestuje Guido Reichstadter na jednom z pilířů mostu v americkém Washingtonu, D.C., kde na místě rozvinul černý „transparent“. V úterý tam pak rozložil stan. Policie s Reichstadterem od začátku vyjednává, omezuje totiž dopravu přes most. Demonstrantův čin je, podle jeho aktivity na sociální síti X, namířen proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa, válce v Íránu a hrozbě, kterou představuje nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence.
Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
Rodríguezová vede přestavbu venezuelského režimu. Sama má „zbraň u hlavy“

Vyměnila sedmnáct ministrů, nahradila vojenské velitele a omezila vliv podnikatelů spojených s bývalým venezuelským autoritářem Nicolásem Madurem, ale šéf represivního aparátu se dokázal udržet. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová své kroky koordinuje s USA. Podle jejích spolupracovníků vládne, jako by jí někdo držel pistoli u hlavy. Venezuela zatím čeká na demokratické volby, zvednutí životního úrovně i propuštění všech politických vězňů.
