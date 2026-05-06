Izraelská Věčná temnota zabila za pár minut stovky Libanonců, píše BBC

Pouhých deset minut izraelského bombardování 8. dubna proměnilo části Libanonu v trosky a podle místních úřadů si vyžádalo nejméně 361 mrtvých a více než tisíc zraněných, vyplývá z šetření BBC, jejíž tým navštívil zasažené oblasti, analyzoval ověřená videa, satelitní snímky a výpovědi svědků. Izrael operaci nazval Věčná temnota. Obyvatelé Libanonu však začali 8. duben označovat jako Černou středu.
Údery začaly ve 14:15 místního času, jen několik hodin po oznámení dočasného příměří mezi Spojenými státy a Íránem, z něhož byl Libanon podle Izraele vyňat. Podle armády židovského státu nálety během deseti minut zasáhly zhruba sto cílů po celé zemi, především objekty a infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh. Libanonské ministerstvo zdravotnictví však tvrdí, že mezi oběťmi převažovali civilisté, podle BBC nejméně patnáct obětí byly děti.
Jedním z nejpostiženějších míst byla čtvrť Haj as-Sallúm na jižním předměstí Bejrútu, kde má Hizballáh silný vliv. Obyvatelé britské stanici řekli, že oblast byla až do odpoledne relativně klidná a mnozí neměli kam odejít.
Mezi oběťmi jsou děti
Mohammed, kterého BBC zastihla v troskách jeho domu, popsal, že jeho syn Abbás, který při útoku zahynul, v době náletu spal. „Tři patra nad námi se sesunula do jedné místnosti. Všechno to spadlo,“ uvedl Libanonec. Mohammed následně v rozhovoru pro místní média vyjádřil sympatie k hnutí Hizballáh a žádal ho, aby bránil Libanon.
Další z přeživších, Ghassan Džavád, řekl, že se probudil pod sutinami. Život mu zachránila jeho kočka, která začala hrabat v troskách a vytvořila tak malý otvor, kterým mohl dýchat, než ho sousedé po několika minutách vyprostili. Jeho matka, dvě sestry a jejich děti však zemřely.
BBC na základě analýzy záběrů a satelitních snímků identifikovala nejméně pět úderů, které Haj as-Sallúm zasáhly v rychlém sledu. Některá izraelská média podle stanice uvedla, že zde mohl být zabit vysoce postavený člen Hizballáhu, izraelská armáda však na dotazy ohledně konkrétních cílů nereagovala.
Ve stejnou dobu zasáhly výbuchy také čtvrť Corniche al-Mazráa v centru Bejrútu, kde podle úřadů zemřelo šestnáct lidí. Útok přišel bez předchozího varování a šlo o první zásah této čtvrti v současném konfliktu.
Údery ve stejném desetiminutovém intervalu byly hlášeny napříč zemí. V jiholibanonském městě Sajdá zasáhly bomby náboženský komplex az-Zahrá, kde zahynuly mimo jiné dvě mladé sestry, které se přišly modlit. BBC uvedla, že u většiny identifikovaných obětí tohoto útoku šlo podle dostupných informací o civilisty.
Jeruzalém tvrdí, že cílil na členy Hizballáhu
Izraelská armáda podle BBC sdělila, že během dne zasáhla 250 členů Hizballáhu, jejich jména však nezveřejnila. Libanonské ministerstvo zdravotnictví to zpochybňuje.
Jeruzalém uvedl, že podnikl rozsáhlé kroky ke zmírnění dopadů na nezúčastněné osoby a že Hizballáh využívá civilní obyvatelstvo jako lidské štíty. Šíitská teroristická skupina napojená na Teherán to odmítá a tvrdí, že židovský stát cíleně útočí na civilisty jako formu nátlaku.
Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Jeruzalém ale pokračuje v útocích na jihu sousední země a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Ten dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a na severu židovského státu.
