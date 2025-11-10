„Modlíme se.“ Libanonci mají strach z nové války

Napětí mezi Izraelem a teroristy z Hizballáhu se stupňuje. Po čtvrtečních náletech na jihu Libanonu šíitské hnutí uvedlo, že odmítá odevzdat zbraně. To je přitom jedna z podmínek loňského příměří. K deeskalaci vyzvala Evropská unie. Strach z obnovení bojů ale sílí i v samotném Bejrútu.
Baštou Hizballáhu na předměstí libanonské metropole je čtvrť Dahíja. Alí Chatáb tu prodává rychlé občerstvení už šest let. Prvních pět se mu podle jeho slov dařilo – dokud okolí nezničil izraelský nálet během loňské podzimní války.
Rekonstrukce budovy trvala sedm měsíců. Po tu dobu neměl zdroj obživy. Podobných úderů v této čtvrti přitom Izrael podnikl desítky. Armáda židovského státu tvrdí, že místní obyvatele varuje, aby se vyhnula civilním ztrátám.
Teroristé odmítli odevzdat zbraně
Stejným způsobem zasáhl Izrael i tento čtvrtek na jihu Libanonu. Cílem útoku, který podle pozorovatelské mise OSN mohl být porušením příměří, byly objekty označené za sklady zbraní patřící teroristům. „Hizballáh je skutečně stále terčem útoků. Ale je to jen proto, že se snaží znovu vyzbrojit a obnovit kapacity,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Šíitské hnutí těsně před náletem zveřejnilo prohlášení, ve kterém obvinilo Izrael z pokračující agrese a odmítlo odevzdání zbraní. „Náš odpor se nevzdává. To je zcela jasné a srozumitelné,“ zdůraznil vůdce teroristické skupiny Naím Kásim.
Obavy z další eskalace tak sílí. Zraky obyvatel Dahíje se znovu upírají k nebi, na kterém bez ustání krouží izraelské průzkumné drony. Loňské nálety se mohou opakovat, jelikož Hizballáh má v okolí stále vojenské zázemí. „Nikdo kromě boha neví, co se stane. Uvidíme. Modlíme se,“ uvedl Chatáb.
Pod tlakem se ocitá libanonská armáda, která se na plnění klidu zbraní snaží dohlížet. Na to ale nemá dostatek lidí ani prostředků. Slabá centrální vláda navíc čelí i tlaku vlastních obyvatel, jelikož každý další izraelský útok snižuje jejich ochotu se dohodnout.
