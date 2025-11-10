„Modlíme se.“ Libanonci mají strach z nové války


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Obavy z nové války s Izraelem v Bejrútu
Zdroj: ČT24

Napětí mezi Izraelem a teroristy z Hizballáhu se stupňuje. Po čtvrtečních náletech na jihu Libanonu šíitské hnutí uvedlo, že odmítá odevzdat zbraně. To je přitom jedna z podmínek loňského příměří. K deeskalaci vyzvala Evropská unie. Strach z obnovení bojů ale sílí i v samotném Bejrútu.

Baštou Hizballáhu na předměstí libanonské metropole je čtvrť Dahíja. Alí Chatáb tu prodává rychlé občerstvení už šest let. Prvních pět se mu podle jeho slov dařilo – dokud okolí nezničil izraelský nálet během loňské podzimní války.

Rekonstrukce budovy trvala sedm měsíců. Po tu dobu neměl zdroj obživy. Podobných úderů v této čtvrti přitom Izrael podnikl desítky. Armáda židovského státu tvrdí, že místní obyvatele varuje, aby se vyhnula civilním ztrátám.

Izrael udeřil na města v Libanonu
Jih Libanonu po izraelském úderu, 22. března 2025

Teroristé odmítli odevzdat zbraně

Stejným způsobem zasáhl Izrael i tento čtvrtek na jihu Libanonu. Cílem útoku, který podle pozorovatelské mise OSN mohl být porušením příměří, byly objekty označené za sklady zbraní patřící teroristům. „Hizballáh je skutečně stále terčem útoků. Ale je to jen proto, že se snaží znovu vyzbrojit a obnovit kapacity,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Šíitské hnutí těsně před náletem zveřejnilo prohlášení, ve kterém obvinilo Izrael z pokračující agrese a odmítlo odevzdání zbraní. „Náš odpor se nevzdává. To je zcela jasné a srozumitelné,“ zdůraznil vůdce teroristické skupiny Naím Kásim.

Tajná operace „Štít vlasti“ má odzbrojit Hizballáh
Libanonské hnutí Hizballáh

Obavy z další eskalace tak sílí. Zraky obyvatel Dahíje se znovu upírají k nebi, na kterém bez ustání krouží izraelské průzkumné drony. Loňské nálety se mohou opakovat, jelikož Hizballáh má v okolí stále vojenské zázemí. „Nikdo kromě boha neví, co se stane. Uvidíme. Modlíme se,“ uvedl Chatáb.

Pod tlakem se ocitá libanonská armáda, která se na plnění klidu zbraní snaží dohlížet. Na to ale nemá dostatek lidí ani prostředků. Slabá centrální vláda navíc čelí i tlaku vlastních obyvatel, jelikož každý další izraelský útok snižuje jejich ochotu se dohodnout.

Občanská válka stvořila mocný Hizballáh, jeho vliv teď upadá
Žena s dětmi prochází kolem hořících pneumatik poblíž uprchlického tábora Mar Elias v Bejrútu. Fotografie vyfocena 6. února 1987
Jihokorejský exprezident Jun byl obžalován z napomáhání nepříteli

Jihokorejská prokuratura obžalovala sesazeného prezidenta Jun Sok-jola z napomáhání nepřátelskému státu a z dalšího zneužití pravomoci. Jun se podle prokuratury pokoušel vyprovokovat konflikt se Severní Koreou, aby ospravedlnil své vyhlášení stanného práva loni v prosinci. Exprezident již čelí obžalobě z řady činů souvisejících se zneužitím svých pravomocí.
před 2 mminutami

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát v neděli večer schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných 60 hlasů ze 100 díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, upozornila agentura AP.
05:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Modlíme se.“ Libanonci mají strach z nové války

Napětí mezi Izraelem a teroristy z Hizballáhu se stupňuje. Po čtvrtečních náletech na jihu Libanonu šíitské hnutí uvedlo, že odmítá odevzdat zbraně. To je přitom jedna z podmínek loňského příměří. K deeskalaci vyzvala Evropská unie. Strach z obnovení bojů ale sílí i v samotném Bejrútu.
před 1 hhodinou

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

U města Pezinok, ležícího severně od Bratislavy, se večer srazily dva vlaky slovenských drah (ZSSK). Podle ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka (Hlas) se lehce zranily desítky lidí, přičemž jedenáct z nich bylo hospitalizováno. Zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan hovořil o dvaceti až třiceti zraněných celkem. Na místě zasahovaly desítky záchranářů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se vláda v pondělí sejde na mimořádné schůzi a projedná výsledky vyšetřování.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nařídila jednotlivým státům, aby přestaly vyplácet nízkopříjmovým rodinám příspěvky na potraviny v plné výši. Tvrdí, že nejsou schválené. V pozadí tohoto nařízení jsou podle médií právní spory ohledně toho, kolik peněz se smí vydávat na program potravinové pomoci v době platební neschopnosti federální vlády.
před 7 hhodinami

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice, která se na BBC snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

Supertajfun Fung-wong si vyžádal na Filipínách první dvě oběti. Souostroví, které se stále potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, zasáhl vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Tamní úřady už v rizikových oblastech evakuovaly přes milion lidí.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters

Radikální izraelští osadníci napadli podle agentury Reuters na okupovaném Západním břehu skupinu Palestinců. Jedenáct z nich zranili, mezi nimi i novinářku a fotografa Reuters. V ulicích židovského státu mezitím pokračují protesty proti vládě Benjamina Netanjahua.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
