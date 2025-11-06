Izrael chystá útok na Libanon. U Egypta vyhlásil uzavřenou vojenskou zónu

Izraelská armáda vyzvala k evakuaci obyvatele dvou měst na jihu Libanonu, kde chce brzo zaútočit na infrastrukturu hnutí Hizballáh. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac zároveň nařídil armádě, aby v oblasti při izraelsko-egyptské hranici vyhlásila uzavřenou vojenskou zónu a přizpůsobila tomu svá pravidla pro zahájení palby.
„Izraelské obranné síly zaútočí na infrastrukturu teroristické organizace Hizballáh v jižním Libanonu v reakci na její zakázané snahy obnovovat tam své aktivity,“ uvedl arabský mluvčí izraelské armády. Vojáci zároveň zveřejnili mapu cílů, na které udeří, ve městech Tajbá a Tajr Dibbá.
„Vyzýváme vás, abyste se pro své bezpečí evakuovali z těchto a přilehlých budov na vzdálenost nejméně 500 metrů,“ uvedla armáda. Podle serveru Times of Israel (ToI) jsou taková varování ze strany Izraele před údery v Libanonu poměrně ojedinělá, naposledy armáda podobné varování vydala před údery v jižním Libanonu 18. září.
Vzdušné údery navzdory příměří
Navzdory příměří uzavřenému loni v listopadu provádí izraelská armáda v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především s proíránským hnutím Hizballáh. Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu.
Izraelská armáda ale na jihu Libanonu zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické. Libanonská vláda v srpnu pověřila armádu, aby vypracovala plán odzbrojení všech nestátních skupin včetně Hizballáhu do konce roku.
Pašování z Egypta
Kac nařídil armádě, aby v oblasti při izraelsko-egyptské hranici vyhlásila uzavřenou vojenskou zónu a přizpůsobila tomu svá pravidla pro zahájení palby. Důvodem jsou opakované pokusy pašovat přes hranice do Izraele zbraně a drogy pomocí malých dronů. Ministr to oznámil poté, co se ve středu večer setkal s představiteli armády, policie a tajné služby Šin Bet.
Kac chce, aby armáda mohla zasáhnout „každý neautorizovaný objekt či osobu“ infiltrující zakázanou zónu. Izraelská armáda pašerácké drony přilétající z Egypta v minulosti sestřelovala opakovaně. Například v noci na neděli sestřelila dron přenášející osm krátkých střelných zbraní.
V minulosti se pouštní oblast mezi Izraelem a Egyptem využívala k pašování lidí, především subsaharských migrantů, a dále k pašování drog, cigaret i zbraní. V roce 2013 Izrael dokončil výstavbu mohutného plotu na izraelsko-egyptské hranici, aby pašeráctví minimalizoval. Plot je dlouhý 245 kilometrů a vede od izraelského přístavu Ejlat na jihu po celé délce hranice až k Pásmu Gazy na severu, napsal deník The Guardian.
Pro pašování zboží, lidí a zbraní mezi Egyptem a Pásmem Gazy se v minulosti využívala síť podzemních tunelů. Egypt tvrdí, že tuto síť zničil už před několika lety, přičemž v hraniční oblasti vytvořil nárazníkovou zónu, aby pašeráctví znemožnil. Izrael dříve tvrdil, že teroristické hnutí Hamás některé tunely vedoucí z Egypta využívalo i za nedávné války v Pásmu Gazy, napsala agentura Reuters.