Přes dvacet premiérů a prezidentů včetně šéfa Bílého domu Donalda Trumpa se zúčastní mírového summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu. Garanti amerického mírového plánu pro Pásmo Gazy, jimiž jsou vedle Spojených států ještě Egypt, Katar a Turecko, mají na schůzce odsouhlasit obecné principy plánu.
Egypt hostí summit k ukončení války v Pásmu Gazy
Vrcholné schůzce předsedají Trump a jeho egyptský protějšek Abdal Fatah Sísí, který pozval řadu evropských a arabských státníků.
Summitu se zúčastní mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron či předseda Evropské rady António Costa.
Podle médií přijede také britský premiér Keir Starmer, generální tajemník OSN António Guterres, italská premiérka Giorgia Meloniová a španělský premiér Pedro Sánchez. Účast potvrdil také německý kancléř Friedrich Merz.
Abbás by měl dorazit, Netanjahu nikoliv
Cílem summitu není vyjádření podpory plánu od stran konfliktu, v takovém případě by se totiž museli zúčastnit zástupci Izraele, Hamásu a Palestinské autonomie, řekl serveru Times of Israel (TOI) nejmenovaný činitel americké administrativy.
Zástupci Hamásu na schůzce nebudou. Dorazí naopak šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, potvrdila jeho kancelář i Sísího mluvčí.
Ten tvrdil, že na summit dorazí rovněž izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Kancelář předsedy izraelské vlády ale později uvedla, že Netanjahu nepřijede, a to kvůli židovskému svátku Simchat Tóra, který začíná v pondělí při západu slunce.
Trumpův plán
Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmí držených v Pásmu Gazy.
Příměří vstoupilo v platnost v pátek, v pondělí předal Hamás pracovníkům Červeného kříže na jihu Pásma Gazy zbývajících třináct živých izraelských rukojmí. Konvoj izraelské armády už předtím převezl sedm dříve propuštěných na vojenskou základnu Reim. Všech dvacet rukojmí je již na území židovského státu.
Z věznice na jihu Izraele také odjely autobusy s palestinskými vězni. Židovský stát výměnou v rámci první fáze mírového plánu propustí ze svých věznic 250 doživotně odsouzených Palestinců a více než sedmnáct set těch, kteří byli zatčeni v Pásmu Gazy od začátku války v říjnu 2023.