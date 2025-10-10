Izraelská armáda oznámila, že v pátek v poledne začalo platit příměří v Pásmu Gazy. Předtím se z něj začala stahovat. Izraelská vláda v noci na pátek schválila dohodu o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás, která mimo jiné předpokládá osvobození rukojmí. Podle svědků Izrael na řadě míst ještě v pátek ráno prováděl vzdušné údery, mimo jiné v okolí Chán Júnisu na jihu Pásma, informuje zpravodajský server BBC.
Izraelská armáda se začala stahovat z části Pásma Gazy
Izraelská armáda se podle svědků citovaných BBC přemístila ze severozápadního předměstí města Gaza na východ k takzvané žluté linii obsažené v plánu postupného stahování izraelských sil. Na řadě míst, které měla armáda opustit podle schválené první fáze amerického mírového plánu, však zůstávají tanky a obrněné vozy, a to včetně Chán Júnisu a silnice podél pobřeží.
BBC připomíná, že izraelské síly se mají do 24 hodin od schválení dohody izraelskou vládou stáhnout k dohodnuté linii, načež jim zůstane kontrola nad zhruba polovinou pásma.
Navzdory ohlášenému příměří bylo v částech severního i jižního Pásma Gazy nadále slyšet ostřelování a exploze. Mnoho obyvatel vyjádřilo nejistotu ohledně toho, zda klid zbraní skutečně začal platit a zda se již mohou bezpečně vrátit do svých domovů.
Hamásem spravovaná civilní obrana vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli oblastem, kde stále působí izraelská armáda, a to zejména okraji města Gaza. Svědci stanice CNN hlásili ostřelování v městských částech Gazy Sabra a Tal al-Havá. Záběry agentury Reuters zachytily explozi ve zhruba 04:55 SELČ. BBC požádala o komentář izraelskou armádu, která uvedla, že se hlášeními zabývá.
Nedořešené otázky
Izraelská armáda má podle vládou schválené první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa do 24 hodin opustit části Pásma Gazy. Následně se začne odpočítávat 72 hodin na propuštění rukojmí. Naživu jich v Pásmu Gazy podle odhadů zůstalo dvacet. Izrael výměnou za to propustí stovky Palestinců ze svých věznic.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který čelí obvinění z prodlužování války z politických důvodů, před hlasováním svého kabinetu poděkoval Trumpovi za pomoc se zprostředkováním dohody. Exilový vůdce Hamásu Chalíl Hajja uvedl, že od Spojených států a zprostředkovatelů obdržel záruky, že válka skončila.
Stále však zůstává řada nedořešených otázek, které budou předmětem vyjednávání v dalších fázích mírového plánu, připomíná BBC. Hamás již dříve své odzbrojení podmínil založením palestinského státu a zároveň chce mít určitou roli v budoucí správě pásma, což Trumpův plán výslovně zakazuje.
Netanjahu nechce, aby byla do poválečné správy Pásma Gazy zapojena Palestinská autonomie sídlící na okupovaném Západním břehu Jordánu. Kromě toho není jasné, zda a kdy se Izrael z pásma zcela stáhne. V první fázi má izraelské armádě podle plánu zůstat kontrola nad 53 procenty pásma, po dalším stažení nad 40 procenty a poté nad 15 procenty. Další stahování pak bude zřejmě předmětem jednání.