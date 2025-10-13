Kromě izraelských rukojmí se na svobodu dostalo i na 250 odsouzených palestinských teroristů, které výměnou propustily izraelské úřady. Jsou mezi nimi příslušníci Hamásu nebo Palestinského islámského džihádu z Gazy i Západního břehu, a to včetně odsouzených na doživotí za vraždění Izraelců. Teroristé se po stažení armády židovského státu rychle přeskupili a znovu jsou vidět se zbraněmi v ulicích. Domů se vrací i přes 1700 obyvatel Gazy zadržených od začátku izraelské invaze.
Po stažení Izraelců z Gazy jsou znovu vidět v ulicích ozbrojení teroristé
Na seznamu, který čítá 250 osob, se do posledních chvil dělaly úpravy a nejen Hamás si nárokoval víc propuštěných extremistů. Ze Západního břehu jde například o Ijáda Abú Ruba věrného Palestinskému islámskému džihádu a šéfa ozbrojenců pro oblast Džanínu zodpovědného za řadu útoků, které dohromady zabily třináct lidí.
„Tato válka se bojovala za osud našich vězňů. Bůh splnil naše přání, navzdory všemu utrpení. Byli propuštěni navzdory (Benjaminu) Netanjahuovi, Donaldu Trumpovi a všem dalším,“ uvedla matka jednoho odsouzeného palestinského vězně.
Mezi propuštěnými chybí naopak nejprominentnější z vězněných palestinských teroristů – šestašedesátiletý Marwán Barghútí, bývalý velitel ozbrojeného křídla Fatahu, který si v průběhu let za mřížemi vysloužil podporu veřejnosti i Hamásu jako možný protiklad správě Mahmúda Abbáse na Západním břehu. Podle zdrojů z vyjednávání se právě předseda palestinské samosprávy zasadil o jeho nepropuštění.
„(Izraelci) chtějí zachovat osady, zachovat okupaci Jeruzaléma, zrušit právo na návrat. Takže kdo může takovou dohodu z palestinské strany podepsat? Nikdo,“ řekl Barghútí v roce 2000.
Kromě teroristů Izrael propouští i přes 1700 obyvatel Gazy včetně dvacítky mladistvých zadržených kvůli nejrůznějším činům po 7. říjnu 2023.
Ozbrojenci v ulicích Gazy
Bez propagandistické promenády se tentokrát obešlo předání izraelských rukojmí, Hamás tak splnil i další z podmínek Jeruzaléma. K vlastnímu odzbrojení se ale nemá a po stažení izraelských vojenských jednotek rozmístil zpátky do ulic Gazy ty své s dlouhými zbraněmi.
K vidění byla podle pozorovatelů během výměny i specializovaná stínová jednotka ozbrojeného křídla Hamásu brigády Kasám. Ta má za úkol střežit rukojmí od únosu izraelského vojáka Gilada Šalita v roce 2006 a dohlížela i na četné převozy zajatých Izraelců.
„Největší výzvou bude přimět Hamás k odzbrojení, protože bez toho Izrael pravděpodobně neprovede plné stažení a mezinárodní aktéři pravděpodobně nebudou investovat miliardy dolarů do obnovy Gazy,“ uvedl vedoucí Katedry politických věd na Bar-Ilanově univerzitě v Izraeli Jonathan Rynhold.
Hamás po stažení izraelských sil vyhlásil mobilizaci a do ulic povolal tisíce věrných s cílem obnovit kontrolu nad územím. Nově rozmístil až sedm tisíc členů, kteří se zbraněmi hlídkují buď v civilních šatech nebo coby policisté. Řešit už museli první případ vzdoru – ve městě Gaza údajně povraždili přes třicet příslušníků skupiny, která se postavila proti jejich návratu do čela Pásma.
