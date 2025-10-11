Hamás povolal přibližně sedm tisíc příslušníků svých bezpečnostních složek se záměrem upevnit kontrolu v oblastech Pásma Gazy, z nichž se nedávno stáhly izraelské jednotky, píše stanice BBC. V některých čtvrtích již byly podle svědků rozmístěny útvary složené z ozbrojených mužů v modrých uniformách policie či v civilních šatech.
Hamás povolal tisíce členů, aby upevnil kontrolu v oblasti, odkud se stáhl Izrael
Hamás zároveň jmenoval pět nových guvernérů, aby na probíhající operace dohlíželi. Všichni mají vojenskou minulost, někteří byli veliteli jednotek ozbrojeného křídla tohoto teroristického hnutí. Mobilizační rozkaz byl podle BBC vydán prostřednictvím telefonátů a textových zpráv, které vyhlášení „všeobecné mobilizace“ odůvodňovaly povinností očistit Pásmo Gazy od „zločinců a kolaborantů s Izraelem“.
Nejmenovaný představitel Hamásu v exilu se k mobilizaci odmítl vyjádřit, BBC nicméně řekl, že „Pásmo Gazy nelze nechat napospas zlodějům a milicím podporovaným izraelským okupantem“.
Nejvýznamnější milicí jsou takzvané Lidové síly, které podléhají Jásiru Abú Šabábovi. V červnu izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle BBC potvrdil, že Izrael toto uskupení vyzbrojuje. Skupina Abú Šabába byla opakovaně nařčena ze systematického rozkrádání humanitární pomoci, což Abú Šabáb odmítá. Podle stanice Sky News Hamás i Egypt v minulosti identifikovali jednoho z velitelů této milice jako člena teroristické organizace Islámský stát.
Mírový plán počítá s odzbrojením Hamásu
Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy předpokládá odzbrojení Hamásu a vyčleňuje Hamás z možného podílu na budoucí poválečné správě pásma. „Navržené předání zbraní nepřichází v úvahu a nelze o něm jednat,“ řekl ale v sobotu agentuře AFP nejmenovaný představitel Hamásu.
Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmí držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek v poledne místního času (11:00 SELČ) poté, co ho po souhlasu izraelské vlády oznámila armáda.
Otázky odzbrojení Hamásu a budoucí správy Pásma Gazy jsou dalšími z bodů Trumpova dvacetibodového plánu, o nichž se teprve povedou složitá jednání.
Na dodržování příměří mají z Izraele dohlížet američtí vojáci
Zároveň v sobotu do Izraele začali přijíždět američtí vojáci, jejichž úkolem je zřídit koordinační centrum dohlížející na dodržování dohody o příměří. Stanici ABC News to sdělili dva s věcí obeznámení činitelé. Žádné americké jednotky ale nevstoupí přímo na území Pásma Gazy, dodala stanice.
Vojáci mají podle stanice přijíždět postupně z USA i amerických základen na Blízkém východě. Má se jednat o specialisty v oblastech dopravy, plánování, logistiky či bezpečnosti. Američané budou spolupracovat se zástupci dalších partnerských zemí, soukromého sektoru a nevládních organizací. Podle stanice BBC budou v centru pravděpodobně působit také vojáci z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátů. Koordinační centrum je považováno za první krok k realizaci mírového procesu.