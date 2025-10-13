Teroristické hnutí Hamás předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm živých rukojmí na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy, píší agentura AP i izraelská média. Hnutí předtím zveřejnilo seznam dvaceti zadržovaných, kteří mají být propuštěni. Podle Reuters také začali do autobusů nasedat Palestinci, kteří jsou nyní zadržováni v izraelských věznicích a které má v rámci dohody propustit Izrael. Jména těchto více než 1900 osob následně Hamás rovněž zveřejnil.
Hamás předal Červenému kříži prvních sedm živých rukojmí
Propuštění rukojmí je součástí dohody o ukončení války v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Podle izraelských médií se očekává kolem 7:00 SELČ s tím, že propuštění může být rozděleno na dvě etapy a část z navracených by tak byla propuštěna později.
V 9:20 tamního času (8:20 SELČ) do Tel Avivu přiletí prezident Donald Trump. Trump se podle Bílého domu krátce setká s příbuznými zajatců a posléze v 11:00 (10:00 SELČ) přednese v Knesetu projev. Podle listu Times of Israel je možné, že Trump v jedné z nemocnic navštíví i některé z rukojmí, „pokud to podmínky dovolí“. Již ve 13:00 (12:00 SELČ) odletí do Šarm aš-Šajchu.
Tam se má účastnit slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy, kterou se svým mírovým plánem prosadil. Trump bude v Šarm aš-Šajchu také spolupředsedat mírovému summitu, na němž mají garanti Trumpova plánu vyjádřit souhlas s obecnými principy dvacetibodového rámce plánu. Garanty jsou Spojené státy, Egypt, Katar a Turecko. V 17:00 (16:00 SELČ) americký prezident podle Bílého domu odletí zpět do USA.