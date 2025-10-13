Americký prezident Donald Trump přiletěl na Blízký východ. V Izraeli se podle Bílého domu krátce setká s příbuznými rukojmí a přednese v izraelském parlamentu projev. Poté zamíří do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch.
Trump promluví v izraelském parlamentu
Šéf Bílého domu přiletěl do Tel Avivu v 9:20 místního času (8:20 SELČ). Přivítali ho izraelský premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog, dcera Ivanka a Trumpův zeť Jared Kushner.
Trump je první hlavou USA od roku 2008, která vystoupí před izraelskými zákonodárci. Po příchodu do Knesetu podepsal pamětní knihu, ve které dnešní den označil za „úžasný“.
Podle serveru Times of Israel je možné, že šéf Bílého domu v jedné z nemocnic navštíví i některá z rukojmí, „pokud to podmínky dovolí“. Teroristé z Hamásu v pondělí propustili první část živých Izraelců, které unesli před více než dvěma lety do Gazy.
Bílý dům informoval, že Trump cestou v televizi sledoval živý přenos z předání. V písku na pláži v Tel Avivu lidé vytvořili obrovský nápis „Home“ s židovskými hvězdami a poděkováním v angličtině „Thank you“ a znázorněním profilu hlavy prezidenta USA.
Šéfa Bílého domu čeká v pondělí také schůzka s Netanjahuem. Prezident Herzog mu předá nejvyšší izraelské státní vyznamenání Řád cti, jehož nositelem je například Trumpův předchůdce v Bílém domě Joe Biden nebo bývalý český prezident Miloš Zeman.
Podpis dohody o míru v Egyptě
Již ve 13:00 (12:00 SELČ) odletí americký lídr do egyptského Šarm aš-Šajchu. Tam se zúčastní slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy a mírového summitu, na který má přijet více než dvacítka arabských a evropských státníků.
Garanti Trumpova plánu mají vyjádřit souhlas s obecnými principy 20bodového rámce plánu. Garanty jsou Spojené státy, Egypt, Katar a Turecko. V 17:00 (16:00 SELČ) prezident podle Bílého domu odletí zpět do USA.
