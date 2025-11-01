Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří rukojmím

Pozůstatky tří těl, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy. S odkazem na úřady to napsal server The Times of Israel (ToI). Hamás ani izraelská armáda se podle něj k situace zatím oficiálně nevyjádřily. V Pásmu Gazy tak nadále zůstává jedenáct mrtvých rukojmí.
Hamás částečné pozůstatky předal v pátek v noci zástupcům Červeného kříže, kteří je vrátili izraelské armádě. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu. Hamás už několikrát Izraeli předal těla, která později nebyla ztotožněna jako zadržovaní mrtví rukojmí. Například v noci na úterý hnutí předalo částečné pozůstatky patřící rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda.
Od 10. října, kdy vstoupilo v platnost současné příměří, vrátil Hamás a jeho spojenci pozůstatky patnáct izraelských rukojmí, jedno thajské a jedno nepálské rukojmí. V Pásmu Gazy jsou tak dosud zadržována těla jedenácti rukojmí, včetně jednoho Thajce a jednoho Tanzance. Všichni kromě jednoho byli uneseni či zabiti při útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Jedno tělo patří vojákovi zabitému v jedné z předešlých válek v roce 2014.
Posledních dvacet živých izraelských rukojmích Hamás vydal 13. října. Izrael dosud v rámci dohody o příměří vrátil těla 225 Palestinců. Dohoda předpokládá navrácení těl patnácti Palestinců výměnou za každé jedno tělo izraelského rukojmí.