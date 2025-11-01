Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří rukojmím


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK, Times of Israel

Pozůstatky tří těl, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy. S odkazem na úřady to napsal server The Times of Israel (ToI). Hamás ani izraelská armáda se podle něj k situace zatím oficiálně nevyjádřily. V Pásmu Gazy tak nadále zůstává jedenáct mrtvých rukojmí.

Hamás částečné pozůstatky předal v pátek v noci zástupcům Červeného kříže, kteří je vrátili izraelské armádě. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu. Hamás už několikrát Izraeli předal těla, která později nebyla ztotožněna jako zadržovaní mrtví rukojmí. Například v noci na úterý hnutí předalo částečné pozůstatky patřící rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda.

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael
Následky izraelského útoku na jeden z domů v Pásmu Gazy (29. října 2025)

Od 10. října, kdy vstoupilo v platnost současné příměří, vrátil Hamás a jeho spojenci pozůstatky patnáct izraelských rukojmí, jedno thajské a jedno nepálské rukojmí. V Pásmu Gazy jsou tak dosud zadržována těla jedenácti rukojmí, včetně jednoho Thajce a jednoho Tanzance. Všichni kromě jednoho byli uneseni či zabiti při útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Jedno tělo patří vojákovi zabitému v jedné z předešlých válek v roce 2014.

Posledních dvacet živých izraelských rukojmích Hamás vydal 13. října. Izrael dosud v rámci dohody o příměří vrátil těla 225 Palestinců. Dohoda předpokládá navrácení těl patnácti Palestinců výměnou za každé jedno tělo izraelského rukojmí.

„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka
Izraelští rezervisté, ilustrační foto

V Gíze otevírá muzeum, které má být největší na světě

V Gíze otevírá muzeum, které má být největší na světě

před 2 hhodinami
Vučić se omluvil studentům za urážky

Vučić se omluvil studentům za urážky

před 11 hhodinami
Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

před 12 hhodinami
Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

před 13 hhodinami
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

před 13 hhodinami
Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

před 13 hhodinami

před 53 mminutami

