„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka


před 4 mminutami

Izraelský záložník, který bojoval v Pásmu Gaze a Libanonu, musel zůstat hodiny na pražském letišti, než byl nucen vrátit se do Izraele. O případu informoval izraelský server Ynet. Muži byl odepřen vstup do Česka poté, co jej francouzské úřady umístily na „černou listinu“ v souvislosti s možnou trestnou činností. Muž tvrdí, že ve Francii nikdy nebyl.

Záložník, jemuž byl odepřen vstup do České republiky, strávil hodiny na ruzyňském letišti. Čeští představitelé mu vysvětlili, že ho francouzské úřady obviňují z účasti na „závažných trestných činech“ a že zákaz může zrušit pouze Francie, píše blízkovýchodní server Middle East Eye (MEE).

Muž podle Ynetu tvrdí, že cestoval se svou ženou na dovolenou do Prahy a že s ním bylo „zacházeno jako se zločincem“. „Říkali, že je to možná kvůli mé službě v záloze, nebo že mi někdo ukradl identitu a použil ji k páchání zločinů,“ řekl Izraelec Ynetu. „Nikdy jsem ani nebyl ve Francii,“ tvrdí. Pár se pokusil kontaktovat izraelské velvyslanectví v Paříži, přesto ale byl nucen vrátit se do židovského státu.

Aktivisté pátrají po Izraelcích viněných z válečných zločinů
Ilustrační foto - izraelští vojáci

„Nežádoucí osoba“

Tiskový mluvčí cizinecké policie Josef Urban potvrdil webu ČT24, že v minulých dnech byla vrácena z letiště osoba izraelského původu, a to na základě platných dohod v rámci Schengenu po jejím umístění na seznam „nežádoucích osob“ jiným státem. V tomto případě varování vydala Paříž.

Bližší detaily Urban nesdělil, stejně jako to, zda případ souvisí s působením této osoby v izraelské armádě. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že důvod odmítnutí není jasný, ale že nesouvisí s vojenskou službou rezervisty.

Případy odmítnutí izraelských vojáků v zahraničí

V prosinci 2024 nemohli dva izraelští vojáci odcestovat do Austrálie poté, co byli požádáni o vyplnění rozsáhlého třináctistránkového formuláře, který je obvykle vyžadován pro vojenský personál zapojený do války.

Letos v lednu vzbudil mezinárodní pozornost případ izraelského vojáka, který musel uprchnout s pomocí Jeruzaléma z Brazílie poté, co byl vyšetřován z válečných zločinů. Izraelská armáda v reakci oznámila nová opatření k utajení identity vojáků všech hodností.

Izrael „propašoval“ z Brazílie vojáka vyšetřovaného kvůli Gaze
Izraelští vojáci v Gaze

Nový Zéland pak zavedl novou imigrační politiku, která od izraelských žadatelů o víza vyžaduje, aby zveřejňovali podrobnosti o své vojenské službě, uvádí MEE.

Mezinárodní trestní soud vydal už loni v listopadu zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Jo'ava Galanta kvůli obvinění z válečných zločinů spáchaných v Pásmu Gazy.

