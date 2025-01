Izrael „propašoval“ z Brazílie vojáka vyšetřovaného kvůli Gaze

Izraelská armáda se snaží ochránit vojáky před vyšetřováním v zahraničí. U důstojníků média nově nemohou uvádět při rozhovorech jména a dotyčným nesmí být vidět do tváře. Jde o reakci na úsilí propalestinských organizací, které sledují internetový obsah a podávají na vojáky stížnosti. Izraelec Juval Vagdani kvůli tomu musel utéct z Brazílie poté, co tamní federální soud nařídil policii, aby zahájila vyšetřování kvůli jeho údajným válečným zločinům v Gaze. Židovský stát podobná obvinění odmítá.

Voják, který byl v jihoamerické zemi na dovolené, po středečním přistání ve své vlasti hovořil o překotném útěku ze země. „Ráno jsem se probudil, podíval se na telefon a najednou spatřil osm hovorů – ministerstvo zahraničí, moji bratři, matka, konzulové. Věděl jsem, že se něco děje,“ popsal televizní stanici Kan.

Izraelská diplomacie k případu sdělila, že ministr zahraničí Gideon Sa'ar nařídil konzulárnímu oddělení ministerstva a ambasádě v Brazílii, aby kontaktovaly muže a jeho rodinu, a „doprovázely ho po celou dobu akce až do jeho rychlého a bezpečného odjezdu z Brazílie“. Podle stanice Channel 12 byl voják „propašován“ do Argentiny, odkud odletěl do Miami v USA a poté do Izraele.