Při víkendovém jednání o příměří zasáhl Izrael v Gaze přes sto cílů

Server The Times of Israel (ToI) napsal, že nejmenovaní izraelští činitelé k víkendovým jednáním v Dauhá uvedli, že jsou „opatrně optimističtí“ a že dohoda by mohla být uzavřena v příštích týdnech. Podle ToI na Hamás tlačí katarští a egyptští vyjednávači, a to i vzhledem k chystané výměně v Bílém domě. Úřadu amerického prezidenta se má 20. ledna ujmout republikán Donald Trump, který před měsícem pohrozil „peklem“ na Blízkém východě všem, kdo „páchají zvěrstva proti lidskosti“, pokud do jeho nástupu do úřadu nebudou propuštěna rukojmí držená od října 2023 palestinskými ozbrojenci v Pásmu Gazy.