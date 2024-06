Teroristů jsem se nebála, byla jsem spíš zhnusená jejich nenávistí, říká přeživší útoku Hamásu

Přítel Rafaely Treistmanové, který s ní byl na festivalu, štěstí neměl. Třiadvacetiletý Ranani Glazer zemřel. V krytu, ve kterém se Treistmanová ukrývala, bylo celkem čtyřicet lidí a přežilo pouze deset – včetně ní. „Byli jsme si jistí, že se odtamtud nedostaneme. Neviděli jsme východisko. Někteří lidé záměrně vyšli ven, aby mohli zemřít rychleji. Byl to obrovský masakr, co se odehrálo,“ řekla brazilská občanka a pro Českou televizi postupně popsala hrůznou zkušenost.

Festival Supernova se pořádal jen šest kilometrů od hranic Pásma Gazy. „Nebyla to první taková akce, která se tam konala. Poblíž hranice žijí lidé, myslela jsem si, že je to tam bezpečné a netrápilo mě to. Skutečně jsem si nepředstavila, že bych se ocitla v teroristickém útoku. V Izraeli se samozřejmě dějí takové věci, jsou tam různá náboženství, ale neměla jsem strach,“ uvedla Treistmanová, která má židovské kořeny a jako Židovka se dle svých slov i cítí. Proto chtěla začít nový život v Izraeli.

Přes Silnici smrti

Na taneční party poté ve velké míře začaly létat rakety. Treistmanová a další návštěvníci začali hledat nejbližší protiletecký kryt. „Můj přítel žil v Izraeli sedm nebo osm let. Já tam žila čtyři roky a jak šel čas, tak jsem si zvykla na to, že někdy létají rakety. Ale v ten den to bylo trochu děsivé. Viděli jsme jen pláň, kde nebyly kryty. Běželi jsme na silnici, které se teď říká Silnice smrti. V Izraeli je hodně bunkrů, které jsou betonové a jsou při cestě. Jeden jsme našli, ale pořád jsme si nedělali starosti,“ popsala.

Poté přišly pro Treistmanovou a ostatní lidi v krytu nejhorší chvíle. „Po několika minutách jsme slyšeli výstřely a někteří lidé se smáli a slavili, to byli teroristé. Byla slyšet policistka, která volala do vysílačky, že je postřelená a že jsou na místě teroristé z Hamásu. Poté ji zavraždili. Teroristé věděli, že jsme v krytu. Hodili tam slzný plyn, granáty, koktejly Molotov a šrapnely. V krytu se nedalo dýchat. Pak vběhli dovnitř a začali střílet. Venku ještě spálili některá těla. Kouř se dostával do krytu a všude byla také krev. Přítel byl celou dobu klidný a vysvětloval mi, že to jsou teroristé a mrtvá těla nás vlastně chrání. Byla tam žena, která na mě padla,“ uvedla žena, která má kořeny v Polsku a část rodiny zemřela při holocaustu.