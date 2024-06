Netušíme, co je s izraelskými rukojmími, přiznal vlivný člen Hamásu

Osud zbývajících izraelských rukojmí, která teroristé z Hamásu odvlekli vloni 7. října, je zcela zásadní pro řešení a případné ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Ani sami únosci, kteří by měli zadržovat nejméně 116 lidí, ale nevědí, kolik z unesených je ještě naživu. Ozbrojené křídlo Hamásu v pátek oznámilo, že dvě rukojmí zemřela před několika dny při leteckém úderu izraelské armády v Rafahu na jihu Gazy.

Pokračování bojů podle investigace amerického deníku The Wall Street Journal může nahrávat právě cílům Hamásu. Lídr teroristů Jahjá Sinvár měl ve své dubnové korespondenci totiž hovořit o tom, že civilní oběti v pásmu Gazy jsou nezbytné a přínosné. „Do novinových titulků se dostaneme jen s krví. Žádná krev, žádné zprávy,“ hlásal terorista podle amerického listu.

Svou roli podle něj může hrát i chaos v regionu. „Zejména v prvních týdnech války došlo k faktickému rozdělení severu a jihu Pásma Gazy. Komunikace mezi těmi dvěma polovinami je těžká a populace na severu Pásma Gazy je limitovaná – také to může být důvod. A samozřejmě zároveň se může jednat o taktiku,“ dodal zpravodaj ČT.

Podobná slova mohou signalizovat reálný stav s ohledem na devastaci Gazy, ale i vyjednávací taktiku k ukončení bojů. „Jednak tušíme, že 7. října se některá rukojmí dostala nejen do rukou Hamásu, ale i jiných organizací v Gaze, například Palestinského islámského džihádu. A také některých klanů, které dokonce chtějí rukojmí ‚zobchodovat‘ – prostě si pořídily rukojmí jako investici,“ vysvětlil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek zvrhlé jednání některých únosců.

Bidenův návrh příměří předpokládá tři etapy. Po zastavení bojů a propuštění části rukojmí držených Hamásem výměnou za palestinské vězně se má izraelská armáda stáhnout z obydlených oblastí Gazy a umožnit palestinským civilistům návrat domů. Tato fáze by měla trvat šest týdnů.

Autentičnost těchto výroků Hamás zpochybnil, stejně jako zatím poslední návrhy na příměří. Spojené státy, které se klid zbraní snaží zprostředkovat spolu s dalšími partnery v regionu, reagovaly bez obalu. „Je čas, aby skončilo smlouvání a začalo příměří. Je to tak jednoduché,“ konstatoval ministr zahraničí USA Antony Blinken.

Válka v Gaze mezitím pokračuje a operace izraelské armády už zasahují i do mimořádně zranitelného Rafahu, i když zatím podle všeho nemají obvyklou intenzitu. „Ještě jsme nezaznamenali zahájení něčeho, co by vypadalo jako velká vojenská operace v plném rozsahu. Rozhodně ne v dimenzích operací v Chán Júnisu, v Gaza City (nebo) jinde v Pásmu Gazy,“ podotkl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Alan Miller.

Izraelské velení pověřené vedením bojů na jihu Gazy dalo v pátek jasně najevo, že armáda se v Rafahu nezastaví, dokud nedosáhne stanovených cílů.

Mrtvých přibývá

Izraelská vojenská operace v Pásmu Gazy byla spuštěna v reakci na teroristický útok Hamásu ze 7. října, při němž přišlo o život 1200 lidí a dalších 250 jich bylo odvlečeno do zajetí.

Ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem tvrdí, že izraelští vojáci už připravili o život přes 37 tisíc Palestinců, přes 85 tisíc jich bylo údajně zraněno. Údaje však není možné ve válečných podmínkách nezávisle ověřit. Netanjahuova vláda tvrdí, že neútočí na civilisty, ale pouze na členy hnutí Hamás.