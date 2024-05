Izrael v noci dál útočil na Rafah. Nařízení Mezinárodního soudního dvora navzdory

Tomu, že by rozhodnutí ICJ vedlo k zastavení bojů, nevěří ani Palestinci, které oslovila AFP. Izraelská armáda vede vojenskou operaci ve východní části tohoto palestinského města, kam se v uplynulých měsících uchýlil velký počet obyvatel z jiných částí Pásma Gazy, a to už od začátku měsíce. Tento týden izraelský ministr obrany Jo'av Galant avizoval, že vojenská operace v oblasti dále zesílí.

Mezinárodní tribunál nařídil Izraeli, aby zastavil svou vojenskou operaci v Rafahu a takové akce, které by vedly k částečnému či úplnému zničení palestinského obyvatelstva. Izrael ale odmítl, že by vedl vojenské operace, které by mohly mít takový výsledek. Za cíl vojenského tažení izraelští vládní politici označují zničení palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho vojenské infrastruktury v reakci na teroristický útok z loňského 7. října. ICJ rozhodoval v rámci žaloby, kterou podala Jihoafrická republika, podle které Izrael porušuje úmluvu o genocidě.

Podle palestinských úřadů, které kontroluje hnutí Hamás, zemřelo od začátku bojů v Pásmu Gazy v říjnu loňského roku 35 800 Palestinců a přes 80 tisíc lidí bylo zraněno. Ve svém propočtu palestinské úřady nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, údaje také nelze nezávisle ověřit.