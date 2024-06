Izraelská armáda osvobodila z Pásma Gazy čtyři rukojmí

Izraelská armáda osvobodila čtyři živá rukojmí z centrální části Pásma Gazy. Rukojmí byla podle armády zachráněna v sobotu ráno při obtížné speciální operaci. Zachránění jsou ve věku od 21 do 40 let a byli převezeni na vyšetření do nemocnice. Jejich zdravotní stav byl dobrý. Tři muže a jednu ženu unesli palestinští teroristé loni 7. října z hudebního festivalu.