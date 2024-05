Úřad OSN náhle snížil statistiku počtu zabitých žen a dětí v Pásmu Gazy

Neidentifikovaných obětí je zhruba deset tisíc, tvrdí úřad ovládaný Hamásem. „Jsou to lidé, kde chybí nějaký osobní údaj – jméno, datum narození, datum úmrtí. To číslo má úřad od důvěryhodných médií, která působí v Pásmu Gazy. Která to jsou, ale tento úřad neuvedl. Tento úřad uvádí také ještě deset tisíc pohřešovaných, respektive těch, kteří jsou podle jeho informací zavaleni pod sutinami v Pásmu Gazy,“ dodal Černohorský.

Úřad Hamásu jako zdroj

V obou infografikách úřad OSN prohlašuje, že nemůže tyto údaje nezávisle ověřit, jelikož čerpá data od úřadu ovládaného Hamásem a také mediální kanceláře v Gaze.

„Týmy Spojených národů v Gaze vzhledem k panujícím podmínkám na zemi a obrovskému množství obětí nedokážou nezávisle ověřit tato čísla. Právě z tohoto důvodu všechna čísla uváděná OSN jasně citují ministerstvo zdravotnictví v Gaze jako zdroj. OSN ověří tato čísla do takové míry, do jaké to bude možné, až to okolnosti dovolí,“ uvedl úřad OCHA na dotaz ČT.

Mluvčí generálního tajemníka OSN Farhan Aziz Haq předtím řekl americké stanici Fox News, že infografiky jsou založeny na datech ministerstva zdravotnictví v Gaze a že tato čísla „se mohou lišit v závislosti na jejich vlastním ověřovacím procesu, který provádějí“.