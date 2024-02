Případ nestojí na důkazech, ale jen na argumentech, hodnotí Foltýn obvinění Izraele z genocidy

„Jediné, co (Jihoafričané) přinesli konkrétního, byly záběry některých izraelských politiků a vojáků a řešili jejich verbální výroky. Neřekli, že mají důkaz o páchání genocidy. Když to zjednoduším, tak řekli, že by mohlo docházet k páchání genocidy, protože někteří Izraelci k tomu verbálně směřují, a tím pádem by se v kontextu konfliktu v Gaze a počtu obětí mohlo jednat o genocidu,“ uvedl k předběžnému verdiktu v ČT Foltýn.

Povinnosti plynoucí z válečného práva

Haagský tribunál zopakoval Izraeli jeho povinnosti válčící strany – včetně umožnění přístupu humanitární pomoci. „Humanitární pomoc je v případě válečného konfliktu pokrytá válečným právem. Zajímavé je na tom to, že to, co je Izraeli vyčítáno, je nejen počet civilních obětí, ale i třeba to, že vyzval civilní obyvatelstvo, aby vyklidilo některá území v Gaze. Je to dáváno jako důkaz genocidy, což je ve skutečnosti přesný opak, protože Izrael to byl povinen podle válečného práva udělat, aby civilní oběti omezil,“ upozornil Foltýn.