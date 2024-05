Izraelská armáda obklíčila východní část Rafahu

V pondělí začal Izrael vyzývat civilisty ve východní části Rafahu, aby odešli k pobřeží, kde je podle izraelské armády „bezpečná humanitární zóna“. Podle úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) ale tato oblast už není schopna pojmout další uprchlíky a lidé tam přežívají v nuzných podmínkách. Do Rafahu se přitom před boji v jiných částech Pásma Gazy v průběhu konfliktu uchýlil více než milion Palestinců.

Hamás uvedl, že zaútočil na izraelské tanky nedaleko mešity ve východní části města. To podle Reuters dokládá, že se izraelské armádě podařilo postoupit několik kilometrů z východu na okraj obydlené oblasti.

Izrael tvrdí, že válku nemůže vyhrát, aniž by vstoupil do Rafahu, kde se ukrývají tisíce bojovníků Hamásu. Podle humanitárních skupin a OSN ale tato operace ohrozí statisíce vysídlených Palestinců, kteří se do města uchýlili před boji v jiných částech Pásma Gazy. Hamás tvrdí, že Rafah bude bránit.