Hamás oznámil obnovení jednání o příměří v Gaze, Izrael je otevřen diskusi

Zdroj: ČTK , The Times of Israel , Reuters

Představitel teroristického hnutí Hamás Básim Naím agentuře AP řekl, že bylo obnoveno úsilí o dojednání příměří v Pásmu Gazy. Server Axios už ve čtvrtek oznámil, že Izrael předložil Hamásu aktualizovaný návrh na propuštění rukojmí. Ale portál The Times of Israel informaci v pátek upravil, podle něj tuto nabídku předložil Egypt, který zástupce zmíněného hnutí hostí v Káhiře, ale že Jeruzalém je plně otevřen diskusi. Premiér židovského státu Benjamin Netanjahu pravděpodobně svolá mítink na toto téma na neděli. Podle Naíma trvá Hamás na třech klíčových požadavcích, je však prý ochotný projevit flexibilitu.

Pokud Izrael bude chtít, dosáhnout dohody by podle Naíma nemělo být těžké. Jeruzalém i Washington však tvrdí, že dohoda o příměří a propuštění rukojmí nebyla v uplynulých měsících uzavřena právě kvůli neústupnosti Hamásu.

Snahy o uzavření příměří v Pásmu Gazy se obnovily poté, co Izrael ve středu uzavřel klid zbraní s libanonským teroristickým hnutím Hizballáh. Po této dohodě zároveň Spojené státy oznámily novou společnou diplomatickou snahu s Katarem, Tureckem a Egyptem, jejímž cílem je dosažení příměří v Gaze a propuštění rukojmí zajatých během masakru Hamásu 7. října 2023 v Izraeli. Právě ten odstartoval válku v Gaze, která stále pokračuje.

Nejmenovaný izraelský představitel v rozhovoru se zmíněným serverem doplnil, že aktuální návrh prezentovaný Egyptem není návrhem na definitivní ukončení války s Hamásem, ale na šedesátidenní příměří, které umožní zejména propuštění dětí, žen, mužů starších 50 let a těžce raněných rukojmí.

Portál The Times of Israel také připomněl, že prezident židovského státu Jicchak Herzog řekl rodině Edana Alexandra, americko-izraelského rukojmího, který byl spatřen na sobotním videu zveřejněném Hamásem, že jednání o příměří prozatím probíhají v zákulisí. „Po dohodě s Hizballáhem je čas dokončit další a přivést rukojmí domů,“ prohlásil Herzog dle prohlášení své kanceláře.

Jeden z bodů, na nichž při předchozích jednáních nepanovala shoda, se týkal odchodu izraelských jednotek z hranice mezi Pásmem Gazy a Egyptem, takzvaného Filadelfského koridoru, což odmítal premiér židovského státu Netanjahu. „Může se o tom vést diskuse, ale z Filadelfského koridoru se Izrael musí stáhnout úplně,“ řekl nyní Naím.

Jednání se zároveň opět účastní v roli zprostředkovatele i Katar. O jeho návratu do této role informovala ve středu s odkazem na diplomatický zdroj agentura Reuters. Arabská země, která byla téměř rok zprostředkovatelem jednání společně se Spojenými státy a Egyptem, přerušila svou aktivitu v jednání na začátku listopadu, protože prý neviděla vůli stran k dosažení dohody.

Návrat Kataru do jednání povede podle Reuters pravděpodobně k tomu, že do hlavního města Dauhá přicestuje delegace vyjednavačů Hamásu. Podle informací z přelomu října a listopadu Katar usiloval mimo jiné o to, aby Hamás uzavřel svou politickou kancelář, kterou v této arabské zemi zřídil v roce 2012.

Podle zmíněné agentury už katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání hovořil s budoucím americkým zmocněncem pro Blízký východ Witkoffem. Cesta se uskutečnila na konci listopadu a Witkoff jednal i s Netanjahuem. Příští americký prezident Trump tím dle Reuters vyvíjí diplomatickou snahu, aby bylo příměří v Pásmu Gazy vyhlášeno ještě před jeho nástupem do funkce 20. ledna 2025.