Hamás měl schválit seznam rukojmí k propuštění. Není jasné, kolik z nich je naživu

ČTK

, mlu

před 43 m minutami | Zdroj: BBC , ČTK

Shromáždění v Tel Avivu na podporu rukojmích zajatých Hamásem

Palestinské teroristické hnutí Hamás podle zdroje agentury Reuters schválilo seznam 34 rukojmí, jejichž propuštění požaduje Izrael v případě dosažení dohody o příměří. Úřad izraelského premiéra nicméně uvedl, že hnutí zatím jmenný seznam neposkytlo. Zdroj Reuters z Hamásu rovněž potvrdil, že propuštění rukojmí je podmíněno dosažením dohody o stažení izraelské armády z Pásma Gazy a o trvalém příměří. Dle stanice BBC není jasné, kolik z rukojmí zůstává naživu.

Podle BBC je na seznamu rukojmích deset žen a jedenáct „starších mužů“ ve věku od padesáti do 85 let. BBC upozorňuje také na to, že na seznamu figurují malé děti, které však podle předchozích vyjádření teroristů z Hamásu zahynuly při izraelském náletu. Na seznamu je také několik rukojmí, kteří jsou podle Hamásu nemocní. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které je pod správou Hamásu, tvrdí, že tam izraelské nálety o víkendu zabily více než sto lidí. Informaci nelze nezávisle ověřit.

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua však popřel zprávy o tom, že Hamás poskytl Izraeli seznam rukojmí. „Seznam unesených zveřejněný v médiích nebyl Izraeli předán Hamásem, ale původně byl předán z Izraele zprostředkovatelům již v červenci 2024,“ uvedla kancelář. „Do dnešního dne (pondělí, pozn. red.) Izrael neobdržel od Hamásu žádné potvrzení ani komentář ohledně statusu unesených osob uvedených na seznamu,“ stojí v prohlášení. Podle BBC může krok Hamásu zveřejnit jména rukojmí být považován za pokus zvýšit tlak veřejnosti na izraelskou vládu.

Jednání o příměří O víkendu byla v katarském Dauhá obnovena jednání o příměří, podle analytiků průběh zatím nenasvědčuje tomu, že by rozhovory zatím dosáhly významného pokroku. Jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem zprostředkovávají už přes rok Spojené státy, Egypt a Katar. Saúdskoarabská televize al-Arabíja s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že jednání v Kataru přinesla pokrok a dohody by mohlo být dosaženo už příští týden. Podobně optimistické zprávy se ale objevovaly také před koncem roku.

Server Times of Israel (TOI) v neděli napsal, že nejmenovaní izraelští činitelé k víkendovým jednáním v Dauhá uvedli, že jsou „opatrně optimističtí“ a že dohoda by mohla být uzavřena v příštích týdnech. Podle ToI na Hamás tlačí katarští a egyptští vyjednávači, a to i vzhledem k chystané výměně v Bílém domě. Úřadu amerického prezidenta se má 20. ledna ujmout republikán Donald Trump, který před měsícem pohrozil „peklem“ na Blízkém východě všem, kdo „páchají zvěrstva proti lidskosti“, pokud do jeho nástupu do úřadu nebudou propuštěna rukojmí držená od října 2023 palestinskými teroristy v Pásmu Gazy.