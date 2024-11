Netanjahu vidí v Trumpovi „přítele“. Hamás varuje před „slepou podporou“

Podle Reuters je výsledek úlevou pro Netanjahuovu koalici, která se střetla s Bidenovou demokratickou administrativou kvůli konfliktům v Gaze a Libanonu, které podnítily protesty po celém světě a způsobily, že se Izrael dostává do stále větší mezinárodní izolace.

Podle ní byl Netanjahu mezi prvními, kdo Trumpovi zavolal. Hovor údajně trval asi dvacet minut. Netanjahu Trumpovi k návratu do Bílého domu poblahopřál již ráno. Na síti X napsal, že Trumpovo vítězství je „novým začátkem pro Ameriku a silným závazkem“ pro spojenectví s Jeruzalémem.

Nebylo však jasné, zda nová Trumpova administrativa poskytne stejnou podporu uprostřed války, která by mohla přímo vtáhnout Spojené státy, upozornila výzkumnice Burcu Ozcelik z Royal United Services Institute v Londýně. „Na vrcholu složitého seznamu neznámých je, jak velký vliv bude mít Trump na Netanjahua,“ řekla.

Trump ostatně letos v létě prohlásil, že Izrael by měl rychle ukončit válku v Gaze. Podle něj poškozuje veřejný obraz židovského státu. Podle republikánského politika by se teroristický útok Hamásu z loňského 7. října „nikdy nestal, kdyby byl v Bílém domě on“. Neuvedl však, jak by býval útoku předešel.

Blahopřání Trumpovi zaslal předseda Palestinské autonomie Mahmúd Abbás a irácký premiér Muhammad Súdání. Abbás ke gratulaci připojil přání spolupracovat s Trumpem na míru a bezpečnosti v regionu. Vyjádřil také přesvědčení, že Spojené státy podpoří legitimní snahy Palestinců o svobodu, sebeurčení a státní suverenitu.

Podle palestinského teroristického hnutí Hamás by se měl Trump „poučit z chyb“ prezidenta Joea Bidena. Vysoce postavený představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí též vyzval k ukončení „slepé podpory“ Spojených států Izraeli. Dodal zároveň, že se teprve ukáže, jak Trump promění ve skutky svá prohlášení, že dokáže zastavit válku během hodin, připomněla agentura Reuters.

Gratulace zprostředkovatelů

Gratulace připojili také zástupci Kataru a Egypta. Obě země spolu se Spojenými státy usilují zprostředkovat jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem, kteří vedou válku od loňského 7. října. Dosud jediný klid zbraní se jim podařilo vyjednat loni koncem listopadu, kdy během týdne Hamás propustil přes stovku rukojmí a židovský stát na 240 palestinských vězňů. Od té doby se nepodařilo dohodnout nic dalšího.

„Blahopřeji zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi k vítězství v amerických prezidentských volbách,“ napsal katarský emír Tamim bin Hamad Sání na sociální sítě. „Přeji vám vše nejlepší během vašeho funkčního období a těším se na další spolupráci při posilování našich strategických vztahů a partnerství a na naše společné úsilí o podporu bezpečnosti a stability v regionu i ve světě,“ dodal.