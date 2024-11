Hizballáh vypálil desítky raket na Izrael. Ten vyzývá k evakuaci na východě Libanonu

Teroristické hnutí Hizballáh vypálilo z Libanonu na Izrael nejméně šedesát raket, nikdo nebyl zraněn. S odkazem na sdělení izraelské armády to napsal server The Times of Israel. Armáda také lidi vyzvala k evakuaci několika oblastí v okolí města Baalbek na východě Libanonu před nadcházejícím útokem proti Hizballáhu, uvedla agentura AFP.