Izrael od úterního večera zabil v Gaze přes padesát lidí, hlásí tamní úřady


před 2 hhodinami
3 minuty
Zprávy v 7: Nové izraelské údery v Gaze
Zdroj: ČT24

Izraelská armáda od úterního večera zabila v Pásmu Gazy přes padesát Palestinců včetně 22 dětí, dalších dvě stě zranila. Agentuře AFP to ve středu řekl mluvčí civilní obrany v Gaze. Deník Ha'arec s odvoláním na nemocniční zdroje píše o šedesáti třech mrtvých včetně čtyřiadvaceti dětí.

Americký prezident Donald Trump, z jehož mírového plánu vzešla nynější dohoda o příměří, v noci na středu řekl, že Izrael má právo se pomstít za smrt svého vojáka, ale že příměří nic neohrozí. Také americký viceprezident JD Vance podle AFP v úterý uvedl, že mír dojednaný Trumpem v Gaze vydrží.

V Pásmu Gazy, kde Izrael vede od 7. října 2023 válku proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás v odvetě za jeho útok na Izrael, začalo od letošního 10. října platit příměří. To bylo narušeno několika případy násilností a izraelských cílených úderů, při nichž podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, do úterý zahynulo nejméně 94 Palestinců, a podle izraelské armády také tři vojáci, z toho jeden v úterý a dva 19. října.

Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel
Pásmo Gazy zničené izraelskými údery

Porušování příměří

V úterý izraelská armáda obvinila Hamás z porušení příměří poté, co se její jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy dostaly pod palbu. Hamás posléze uvedl, že s touto střelbou nemá nic společného a že potvrzuje závazek k dohodě o příměří. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nicméně nařídil armádě, aby v Gaze okamžitě zahájila intenzivní údery. Už předtím také Netanjahu obvinil Hamás, že porušuje příměří tím, že nevrací těla rukojmí, ačkoliv podle něj ví, kde jsou.

Hamás tvrdí, že jejich nalezení na zdevastovaném území je obtížné. V úterý také izraelská vláda obvinila Hamás ze zinscenování objevu těla rukojmí a zveřejnila snímky na podporu tohoto tvrzení. AFP ve středu napsala, že nedokázala ověřit datum ani místo pořízení záběrů.

Na základě dohody o příměří od 10. října Hamás vrací těla rukojmí, která zabil nebo která zemřela v zajetí, a 13. října předal Červenému kříži výměnou za téměř dva tisíce Palestinců z izraelských vězení všech dvacet zbývajících živých rukojmí z 251 osob, které unesl při teroristickém útoku na Izrael 7. října 2023, při němž zabil také na 1200 lidí.

Egyptský tým vstoupil do Pásma Gazy. Má pomoci hledat těla rukojmí
Pohled na město Chán Júnis na jihu Pásma Gazy (20. října 2025)

