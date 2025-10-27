Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel


Zdroj: ČTK

Izrael ví, kde se v Pásmu Gazy nachází devět ze třinácti dosud zadržovaných těl rukojmí, která má ještě vydat teroristické hnutí Hamás v rámci nynější dohody o příměří. Jeruzalém se současně snaží přesvědčit Spojené státy americké o tom, že pro pokračování příměří je nanejvýš důležité, aby palestinské teroristické hnutí zbývající těla vrátilo, napsal server The Times of Israel (ToI), který se odvolává na zprávu veřejnoprávní stanice.

V uplynulém týdnu navštívila region řada čelných amerických představitelů, včetně amerického viceprezidenta JD Vance či ministra zahraničí Marka Rubia, aby vratké příměří mezi Izraelem a Hamásem osobně podpořili. Hamás tvrdí, že se mu dosud nedaří najít těla některých ze zbývajících třinácti rukojmí, a od minulého úterý žádné z nich nevrátil s tím, že při jejich hledání a vyproštění potřebuje pomoc.

„Některá těla izraelských zajatců je obtížné najít, protože okupace (za války) přeměnila terén v Gaze. Navíc někteří z lidí, kteří tato těla pohřbili, byli sami zabiti nebo si už nepamatují, kde je pohřbili,“ sdělil o víkendu hlavní vyjednavač a šéf exilového politického vedení Hamásu Chalíl Hajja. Zopakoval, že hnutí je odhodláno zbývající mrtvé vrátit a že nemíní dát Izraeli záminku k obnovení bojů.

Židovský stát je však podle zprávy veřejnoprávní stanice Kan přesvědčen, že Hamás je schopen další těla vydat, ale odmítá to učinit a údajně také tají informace o poloze některých z nich. Podle Izraele tak přímo porušuje dohodu o příměří a výměně rukojmích, která platí od 10. října. Stejné obvinění o víkendu vznesl také americký prezident Donald Trump, jehož dvacetibodový mírový plán se stal základem současného klidu zbraní.

Trump v sobotu prohlásil, že pokud se příměří zhroutí, bude to vina Hamásu, a že bude příštích 48 hodin velmi pozorně sledovat kroky hnutí a zejména to, zda začne znovu předávat těla rukojmí.

Do pátrání se zapojily i týmy Červeného kříže

Ve snaze urychlit navracení mrtvých se v neděli se souhlasem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zapojily do pátrání týmy Červeného kříže a také tým z Egypta s těžkou technikou. Izrael do té doby tvrdil, že Hamás je schopen najít těla rukojmí sám. Vedle tohoto úsilí izraelská média s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele napsala, že Netanjahu povolil zástupcům Hamásu vstoupit do oblastí v Pásmu Gazy, které jsou stále pod kontrolou izraelské armády, aby i tam pátrali po tělech.

Egyptský tým vstoupil do Pásma Gazy. Má pomoci hledat těla rukojmí
Pohled na město Chán Júnis na jihu Pásma Gazy (20. října 2025)

Hamás od 10. října vrátil patnáct z 28 těl zemřelých či zabitých rukojmí, která do té doby v Pásmu Gazy zadržoval. Tři dny po uzavření příměří propustil také všech zbývajících dvacet živých rukojmí, která unesl 7. října 2023 při teroristickém útoku na Izrael s dalšími více než dvěma stovkami lidí. Zatím poslední tělo vrátil v úterý večer.

Za každé mrtvé rukojmí Izrael předává do Gazy těla patnácti mrtvých Palestinců, které zabil ve válce či kteří zemřeli v izraelských věznicích.

Rodiny rukojmí vyzvaly vládu, aby zatím nepřistupovala k dalším fázím mírového plánu

Rodiny rukojmí v pondělí opět vyzvaly izraelskou vládu, aby nepřistupovala k dalším fázím mírového plánu, dokud Hamás zbývajících třináct těl nevrátí. „Hamás přesně ví, kde je každé z těchto zemřelých rukojmí zadržováno. Od termínu stanoveného v dohodě pro návrat všech 48 rukojmí uplynuly už dva týdny, třináct jich však stále zůstává v zajetí Hamásu,“ uvedlo Fórum rodin rukojmí a pohřešovaných.

Izraelskou vládu, americkou administrativu a ostatní zprostředkovatele dohody fórum vyzvalo, aby nepostupovali do další fáze, dokud Hamás nesplní všechny své současné závazky.

Druhá fáze předpokládá odzbrojení Hamásu a amnestii či odchod jeho příslušníků do exilu a také další postupné stažení izraelských sil z palestinského území. Odzbrojení Hamásu je jednou z priorit Izraele, jíž podmiňuje trvalé ukončení války v Gaze. Jeví se ale jako další překážka míru a možné ohrožení příměří. Hamás totiž tvrdí, že je ochoten složit zbraně jen do rukou budoucího palestinského státu a pod podmínkou ukončení izraelské okupace, což o víkendu zopakoval také šéf politického křídla hnutí Hajja.

Načítání...

