Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

Izrael ví, kde se v Pásmu Gazy nachází devět ze třinácti dosud zadržovaných těl rukojmí, která má ještě vydat teroristické hnutí Hamás v rámci nynější dohody o příměří. Jeruzalém se současně snaží přesvědčit Spojené státy americké o tom, že pro pokračování příměří je nanejvýš důležité, aby palestinské teroristické hnutí zbývající těla vrátilo, napsal server The Times of Israel (ToI), který se odvolává na zprávu veřejnoprávní stanice.
V uplynulém týdnu navštívila region řada čelných amerických představitelů, včetně amerického viceprezidenta JD Vance či ministra zahraničí Marka Rubia, aby vratké příměří mezi Izraelem a Hamásem osobně podpořili. Hamás tvrdí, že se mu dosud nedaří najít těla některých ze zbývajících třinácti rukojmí, a od minulého úterý žádné z nich nevrátil s tím, že při jejich hledání a vyproštění potřebuje pomoc.
„Některá těla izraelských zajatců je obtížné najít, protože okupace (za války) přeměnila terén v Gaze. Navíc někteří z lidí, kteří tato těla pohřbili, byli sami zabiti nebo si už nepamatují, kde je pohřbili,“ sdělil o víkendu hlavní vyjednavač a šéf exilového politického vedení Hamásu Chalíl Hajja. Zopakoval, že hnutí je odhodláno zbývající mrtvé vrátit a že nemíní dát Izraeli záminku k obnovení bojů.
Židovský stát je však podle zprávy veřejnoprávní stanice Kan přesvědčen, že Hamás je schopen další těla vydat, ale odmítá to učinit a údajně také tají informace o poloze některých z nich. Podle Izraele tak přímo porušuje dohodu o příměří a výměně rukojmích, která platí od 10. října. Stejné obvinění o víkendu vznesl také americký prezident Donald Trump, jehož dvacetibodový mírový plán se stal základem současného klidu zbraní.
Trump v sobotu prohlásil, že pokud se příměří zhroutí, bude to vina Hamásu, a že bude příštích 48 hodin velmi pozorně sledovat kroky hnutí a zejména to, zda začne znovu předávat těla rukojmí.
Do pátrání se zapojily i týmy Červeného kříže
Ve snaze urychlit navracení mrtvých se v neděli se souhlasem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zapojily do pátrání týmy Červeného kříže a také tým z Egypta s těžkou technikou. Izrael do té doby tvrdil, že Hamás je schopen najít těla rukojmí sám. Vedle tohoto úsilí izraelská média s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele napsala, že Netanjahu povolil zástupcům Hamásu vstoupit do oblastí v Pásmu Gazy, které jsou stále pod kontrolou izraelské armády, aby i tam pátrali po tělech.
Hamás od 10. října vrátil patnáct z 28 těl zemřelých či zabitých rukojmí, která do té doby v Pásmu Gazy zadržoval. Tři dny po uzavření příměří propustil také všech zbývajících dvacet živých rukojmí, která unesl 7. října 2023 při teroristickém útoku na Izrael s dalšími více než dvěma stovkami lidí. Zatím poslední tělo vrátil v úterý večer.
Za každé mrtvé rukojmí Izrael předává do Gazy těla patnácti mrtvých Palestinců, které zabil ve válce či kteří zemřeli v izraelských věznicích.
Rodiny rukojmí vyzvaly vládu, aby zatím nepřistupovala k dalším fázím mírového plánu
Rodiny rukojmí v pondělí opět vyzvaly izraelskou vládu, aby nepřistupovala k dalším fázím mírového plánu, dokud Hamás zbývajících třináct těl nevrátí. „Hamás přesně ví, kde je každé z těchto zemřelých rukojmí zadržováno. Od termínu stanoveného v dohodě pro návrat všech 48 rukojmí uplynuly už dva týdny, třináct jich však stále zůstává v zajetí Hamásu,“ uvedlo Fórum rodin rukojmí a pohřešovaných.
Izraelskou vládu, americkou administrativu a ostatní zprostředkovatele dohody fórum vyzvalo, aby nepostupovali do další fáze, dokud Hamás nesplní všechny své současné závazky.
Druhá fáze předpokládá odzbrojení Hamásu a amnestii či odchod jeho příslušníků do exilu a také další postupné stažení izraelských sil z palestinského území. Odzbrojení Hamásu je jednou z priorit Izraele, jíž podmiňuje trvalé ukončení války v Gaze. Jeví se ale jako další překážka míru a možné ohrožení příměří. Hamás totiž tvrdí, že je ochoten složit zbraně jen do rukou budoucího palestinského státu a pod podmínkou ukončení izraelské okupace, což o víkendu zopakoval také šéf politického křídla hnutí Hajja.
Načítání...