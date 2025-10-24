Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu


Poválečnou správu Pásma Gazy by měl vykonávat výbor nezávislých palestinských technokratů, shodly se hlavní palestinské frakce, včetně teroristického hnutí Hamás, jejichž zástupci se sešli v Káhiře. Ve společném prohlášení tyto frakce také oznámily shodu na národní strategii, jež zahrnuje oživení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) coby jediného legitimního reprezentanta palestinského lidu, informovala agentura AFP.

Výbor nezávislých palestinských technokratů by podle prohlášení měl v Pásmu spravovat každodenní záležitosti a základní služby „ve spolupráci s arabskými bratry a mezinárodními institucemi“. Vytvoření takového výboru předpokládá i dvacetibodový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy, ze kterého vzešlo i současné příměří.

OOP je zastřešující organizací několika palestinských skupin, které dominuje hnutí Fatah, jehož vůdcem je Mahmúd Abbás, prezident Palestinské autonomie sídlící v Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu.

Zástupci Hamásu, který není členem OOP, se s představiteli Fatahu sešli ve čtvrtek. Paralelně s touto schůzkou se konalo jednání šéfa egyptské rozvědky Hasana Mahmúda Rašáda se zástupci Palestinského islámského džihádu (PIJ), Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP) a Demokratické fronty pro osvobození Palestiny (DFLP). Prvně jmenované islamistické uskupeni není členem OOP, zatímco obě ideologicky levicové fronty členy OOP jsou.

Hamás a Fatah jsou dlouholetí političtí rivalové. V roce 2006 Hamás v Pásmu Gazy vyhrál volby a po násilných střetech s hnutím Fatah v roce 2007 své oponenty z území vyhnal. Izrael zapojení jak Hamásu, tak Palestinské autonomie do budoucí správy Pásma Gazy odmítá.

