Egyptský tým vstoupil do Pásma Gazy. Má pomoci hledat těla rukojmí

Teroristické hnutí Hamás bude v dalších oblastech Pásma Gazy hledat těla zbývajících třinácti rukojmí, pomoci mu v tom má egyptský tým s těžkou technikou, který vstoupil na toto palestinské území v sobotu večer. Vstup egyptských jednotek na palestinské území, kde platí od 10. října příměří po dvou letech války Izraele s Hamásem, osobně schválil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI).
„Jde pouze o technický tým,“ zdůraznil úřad izraelského premiéra. „Budou pouze hledat těla rukojmí,“ dodal. Podle serveru ToI Izrael před povolením pro tento tým neschválil vstup žádných jiných takových týmů, protože trval na tom, že Hamás je schopen najít těla rukojmí sám.
Před 10. říjnem, kdy vstoupilo v platnost příměří jako součást mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, zadržoval Hamás těla 28 zemřelých či zabitých rukojmí. Od té doby jich vrátil patnáct a 13. října rovněž propustil všech zbývajících dvacet živých rukojmí, které unesl 7. října 2023 při teroristickém útoku na Izrael s dalšími více než dvěma stovkami lidí. Zatím poslední tělo rukojmí vrátil v úterý večer.
Hamás předá správu dočasnému výboru
Izrael za každé rukojmí předává do Gazy těla patnácti mrtvých Palestinců, které zabil při ofenzivě či kteří zemřeli v izraelských věznicích. Za živých dvacet rukojmí Izrael 13. října propustil téměř dva tisíce Palestinců z izraelských věznic, většina z nich byli Palestinci zadržení od začátku války, šlo ale i přibližně o 250 doživotně odsouzených Palestinců.
Šéf politického vedení Hamásu Chalíl Hajja v noci na neděli podle serveru ToI také řekl katarské televizi al-Džazíra, že Hamás předá veškerou administrativní správu Pásma Gazy dočasnému výboru. Hamás už dříve slíbil, že je přepraven správu Gazy předat týmu složeného z nezávislých apolitických Palestinců. Takový výbor ale zatím nevznikl.
V Pásmu Gazy začala válka 7. října 2023, kdy palestinští ozbrojenci při teroristickém útoku v izraelském pohraničí zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Většinu z nich propustili při dvou příměřích – koncem listopadu 2023 a letos začátkem roku výměnou za palestinské vězně.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládají teroristé z Hamásu, zabila izraelská armáda od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 68 220 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.