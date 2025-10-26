Egyptský tým vstoupil do Pásma Gazy. Má pomoci hledat těla rukojmí


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Teroristické hnutí Hamás bude v dalších oblastech Pásma Gazy hledat těla zbývajících třinácti rukojmí, pomoci mu v tom má egyptský tým s těžkou technikou, který vstoupil na toto palestinské území v sobotu večer. Vstup egyptských jednotek na palestinské území, kde platí od 10. října příměří po dvou letech války Izraele s Hamásem, osobně schválil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI).

„Jde pouze o technický tým,“ zdůraznil úřad izraelského premiéra. „Budou pouze hledat těla rukojmí,“ dodal. Podle serveru ToI Izrael před povolením pro tento tým neschválil vstup žádných jiných takových týmů, protože trval na tom, že Hamás je schopen najít těla rukojmí sám.

Před 10. říjnem, kdy vstoupilo v platnost příměří jako součást mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, zadržoval Hamás těla 28 zemřelých či zabitých rukojmí. Od té doby jich vrátil patnáct a 13. října rovněž propustil všech zbývajících dvacet živých rukojmí, které unesl 7. října 2023 při teroristickém útoku na Izrael s dalšími více než dvěma stovkami lidí. Zatím poslední tělo rukojmí vrátil v úterý večer.

Palestinští teroristé se po propuštění nacházejí v luxusním egyptském hotelu
Ilustrační snímek

Hamás předá správu dočasnému výboru

Izrael za každé rukojmí předává do Gazy těla patnácti mrtvých Palestinců, které zabil při ofenzivě či kteří zemřeli v izraelských věznicích. Za živých dvacet rukojmí Izrael 13. října propustil téměř dva tisíce Palestinců z izraelských věznic, většina z nich byli Palestinci zadržení od začátku války, šlo ale i přibližně o 250 doživotně odsouzených Palestinců.

Šéf politického vedení Hamásu Chalíl Hajja v noci na neděli podle serveru ToI také řekl katarské televizi al-Džazíra, že Hamás předá veškerou administrativní správu Pásma Gazy dočasnému výboru. Hamás už dříve slíbil, že je přepraven správu Gazy předat týmu složeného z nezávislých apolitických Palestinců. Takový výbor ale zatím nevznikl.

V Pásmu Gazy začala válka 7. října 2023, kdy palestinští ozbrojenci při teroristickém útoku v izraelském pohraničí zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Většinu z nich propustili při dvou příměřích – koncem listopadu 2023 a letos začátkem roku výměnou za palestinské vězně.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládají teroristé z Hamásu, zabila izraelská armáda od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 68 220 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.

Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu
Pásmo Gazy po vyhlášení příměří

Výběr redakce

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 12 hhodinami
Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

před 12 hhodinami
PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

před 13 hhodinami
„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze

Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze

před 13 hhodinami
„Budu hlasem míru.“ Prezidentkou Irska byla zvolena Connollyová

„Budu hlasem míru.“ Prezidentkou Irska byla zvolena Connollyová

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici

Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Egyptský tým vstoupil do Pásma Gazy. Má pomoci hledat těla rukojmí

Teroristické hnutí Hamás bude v dalších oblastech Pásma Gazy hledat těla zbývajících třinácti rukojmí, pomoci mu v tom má egyptský tým s těžkou technikou, který vstoupil na toto palestinské území v sobotu večer. Vstup egyptských jednotek na palestinské území, kde platí od 10. října příměří po dvou letech války Izraele s Hamásem, osobně schválil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI).
před 27 mminutami

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Tři lidé v noci na neděli zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klyčka byly zasaženy dva výškové obytné domy.
03:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu. Americký prezident Donald Trump, který dohodu pomohl vyjednat a byl u jejího podpisu, následně s oběma zeměmi podepsal úmluvy usnadňující vzájemný obchod a výměnu kritických surovin s USA, informovaly tiskové agentury.
02:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rozkol na Západním břehu trvá i přes slova o míru

Spojené státy začaly nad Pásmem Gazy používat drony, které monitorují dodržování příměří mezi Izraelem a Hamásem. Klid zbraní v Gaze je podle Washingtonu předstupněm širšího regionálního míru. To by se mělo týkat i Západního břehu, kde zůstává hluboký rozkol mezi Araby a Židy. Skoro tři pětiny tamních Palestinců označují útok Hamásu na Izrael za správný.
před 3 hhodinami

Východní Timor se stal 11. členem asijského sdružení ASEAN

Východní Timor se v neděli stal 11. členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Zástupci států skupiny podepsali na summitu v Malajsii vstup prvního nového člena od roku 1990, uvedla agentura AP. Východotimorský premiér Xanana Gusmao označil neděli za historický den a velkou příležitost pro svou zemi, napsala agentura Reuters.
02:32Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Trump se rozhodl zvýšit Kanadě cla o deset procentních bodů kvůli reklamě

Americký prezident Donald Trump se rozhodl zvýšit Kanadě dosud platná cla o deset procentních bodů kvůli tomu, že kanadská provincie Ontario nestáhla dříve reklamu, která se proti clům staví. Informují o tom agentury AP a Reuters s odvoláním na Trumpovo vyjádření.
před 10 hhodinami

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Rusko, Ukrajina a její spojenci překotně vyvíjejí nové modely dronů a strategii jejich nasazení. Dříve proces trval roky nebo měsíce a dnes je okolnostmi urychlen na týdny. Rusko-ukrajinská válka navíc neustále dokazuje, že bezpilotní letouny se staly zcela neoddělitelnou součástí moderních konfliktů. Krok s nejnovějšími trendy drží i vývojáři z české aerorozvědky. Díky kontaktům s frontovými jednotkami disponují zkušenostmi, které jim umožňují stavět konkurenceschopné stroje. Zóna ČT24 nahlédla přímo do vývojové laboratoře nejnovějších modelů české aerorozvědky.
před 12 hhodinami

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Americký prezident Donald Trump uvedl, že se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou, píše Reuters.
před 12 hhodinami
Načítání...