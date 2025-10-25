Palestinští teroristé se po propuštění nacházejí v luxusním egyptském hotelu


před 1 hhodinou

Asi 150 palestinských teroristů, které Izrael tento měsíc propustil spolu s dalšími Palestinci výměnou za izraelská rukojmí v rámci dohody o příměří, nyní pobývá v pětihvězdičkovém luxusním hotelu v Káhiře, napsal britský bulvární deník Daily Mail. Podle něj se tam vyskytují vedle nic netušících západních turistů. Zjistili to jeho novináři, kteří v tomtéž hotelu tajně pobývali.

Deník Daily Mail zveřejnil i fotografie několika mužů, které tajně vyfotil v hotelu Renaissance Cairo Mirage City Hotel a které označil za zakladatele jednotky teroristické organizace Hamás specializující se na únosy. Dále zachytil muže, jenž verboval sebevražedné atentátníky, či odsouzeného k čtyřiceti letům vězení za útok na autobus v Jeruzalémě se šesti oběťmi včetně dítěte.

Daily Mail napsal, že propuštění palestinští vězni se mohou volně pohybovat, ale brzy by měli odjet do jiné země, například Kataru, Turecka či Tuniska.

Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu
Pásmo Gazy po vyhlášení příměří

Agentura AFP už v pátek napsala, že 154 Palestinců, kteří byli v rámci dohody o příměří propuštěni z izraelských věznic, je v exilu v Egyptě ubytováno v pětihvězdičkovém hotelu, neuvedla ale jeho jméno. Podle AFP jsou ale tito Palestinci v hotelu pod přísným dozorem a nesmí ho opustit bez povolení.

Tito muži byli izraelským vojenským soudem odsouzeni k doživotnímu vězení za vraždu či další násilné činy a příslušnost k palestinským militantním skupinám zakázaným židovským státem, napsala AFP, jejíž tým novinářů se do hotelu dostal a udělal rozhovory s několika z nich.

Válka Izraele s Hamásem

Izrael 13. října propustil z věznic téměř dva tisíce odsouzených či bez soudu zadržovaných Palestinců. Bylo mezi nimi asi 250 odsouzených na doživotí a na 1710 Palestinců, kteří byli zatčeni v Pásmu Gazy od začátku války 7. října 2023. Na základě dohody o příměří za to palestinské hnutí Hamás a jeho spojenci propustili všech dvacet zbývajících živých rukojmí, která zadržovali od 7. října 2023 a která unesli spolu s dalšími více než dvěma stovkami lidí při teroristickém útoku na židovský stát.

Po letošním 10. říjnu, kdy začalo platit příměří, začal Hamás také postupně předávat Jeruzalému přes Červený kříž i těla mrtvých rukojmí a Izrael za to do Pásma Gazy vrací těla mrtvých Palestinců, které zabil při své ofenzivě či kteří zemřeli v izraelských věznicích.

Izrael identifikoval těla dalších dvou rukojmí
Vozidla Červeného kříže v Gaze

Palestinští teroristé zabili před dvěma lety 7. října při útoku na Izrael na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli. Většinu rukojmí propustili při dvou příměřích – koncem listopadu 2023 a letos začátkem roku výměnou za palestinské vězně. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila izraelská armáda od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 68 220 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.

Izraelské bombardování také Pásmo Gazy zdevastovalo a podle zprávy panelu OSN z letošního srpna způsobila izraelská blokáda v Gaze hladomor. Některé země i nezávislá vyšetřovací komise OSN obvinily izraelské vedení z genocidy. Jeruzalém odmítá obvinění z genocidy i tvrzení o hladomoru.

