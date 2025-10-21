Hamás předal dvě rakve, ve kterých jsou podle něj těla rukojmí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hamás v úterý pozdě večer předal zástupcům Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) v Pásmu Gazy dvě rakve, ve kterých jsou podle hnutí těla izraelských rukojmí. Úřad premiéra Benjamina Netanjahua posléze podle agentury Reuters uvedl, že ICRC rakve již předal izraelské armádě. Ozbrojené křídlo Hamásu v dřívějším prohlášení uvedlo, že předávaná těla byla exhumována v úterý. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu.

Hamás dosud do Izraele prostřednictvím ICRC vrátil pozůstatky třinácti rukojmí, mezi nimiž byli vedle izraelských občanů také Nepálec a Thajec. Pokud institut forenzní medicíny potvrdí totožnost nyní předaných těl jako izraelských rukojmí, zůstane v Pásmu Gazy nadále ještě třináct těl. Hamás v minulých dnech předal i jedno tělo, které podle forenzních expertů nepatřilo žádnému z mrtvých rukojmí unesených do Pásma Gazy.

Na základě dohody o příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, měl Hamás a jeho spojenci do 72 hodin propustit všechna živá rukojmí a vrátit těla všech 28 mrtvých rukojmí.

Dne 13. října Hamás propustil všech dvacet živých rukojmí a od té doby postupně předává těla mrtvých, přičemž tvrdí, že nezná všechna místa, kde se pozůstatky nacházejí, a musí po nich pátrat.

Izrael výměnou propustil tisíce vězňů

Dne 7. října 2023 ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.

Posledních dvacet živých rukojmí bylo v rámci první fáze nového příměří propuštěno výměnou za téměř dva tisíce palestinských vězňů. Za každé tělo vráceného mrtvého rukojmí vrací Izrael do Pásma Gazy patnáct těl mrtvých Palestinců.

Tamní ministerstvo zdravotnictví, které je pod kontrolou teroristů z Hamásu, tvrdí, že bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 68 229 Palestinců, uvedla agentura AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

